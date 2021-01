Jobindex A/S

January 11, 2021 01:50 ET

Slutspurt på jobmarkedet i december og højt niveau i januar

Betalte jobannoncer ligger over niveauet før Corona-krisen

Jobindex opjusterer forventningerne til resultatet for 2020

Jobmarkedet sluttede året meget stærkt efter at forventningerne om en ny vaccine blev meldt ud i starten af november måned. Antallet af betalte jobannoncer på Jobindex lå således over niveauet før krisen. December måned blev den næststørste måned i Jobindex nogensinde, og på trods af de nye restriktioner ligger antallet af jobannoncer fortsat på et relativt højt niveau i januar.

Jobannoncetallene fra Dansk Jobindex viser, at antallet af jobannoncer indenfor detailhandel, hotel og restauration er ret hårdt ramt af restriktionerne. Men det bliver mere end opvejet af fremgang indenfor mange andre brancher, bl.a. sundhedssektoren, undervisning, it-stillinger og ingeniørstillinger.

Jobindex opjusterer derfor forventningerne til regnskabsåret 2020 til en omsætning på op imod 280 mio. kr. og et overskud før renter og skat i niveauet 70 mio. kr. mod en tidligere forventet omsætning i niveauet 270 mio. kr. og et driftsoverskud i niveauet 60 mio. kr.