Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 11 januari 2021



Van Lanschot Kempen maakt bekend dat Karl Guha heeft besloten om tegen het einde van 2021 zijn functies als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Executive Board van Van Lanschot Kempen neer te leggen.

Karl Guha: ‘Na acht intensieve jaren, vind ik dat het tijd wordt voor een nieuwe generatie om richting te gaan geven aan deze prachtige organisatie. Vanaf 2013 zijn we samen begonnen Van Lanschot Kempen te veranderen in een goed gekapitaliseerde wealth manager, met een duidelijke purpose en een visie op de toekomst. Onze transformatie is bijna compleet; we zijn nu een leidende, volledig geïntegreerde wealth manager met een sterke kapitaalbasis. Dit is zowel voor mij als de organisatie een goed moment om ruimte te maken voor een nieuwe bestuursvoorzitter.’

Frans Blom, Voorzitter Raad van Commissarissen, voegt toe: ‘We respecteren de beslissing van Karl en zijn hem enorm dankbaar voor zijn bijdrage, maar het is nog te vroeg voor afscheid. Zijn tijdige aankondiging geeft ons de ruimte om op zoek te gaan naar een passende opvolger en een goede overdracht te garanderen.’

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame wijze, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat

tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

