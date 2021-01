Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap



11 januari 2021 – 10:30

Campine breidt haar recyclageactiviteiten uit met een innovatief proces om rechtstreeks uit metaalhoudend afval hoogwaardige chemicaliën te produceren.

Campine uit Beerse heeft 2 hoofdactiviteiten, het recycleren van lood uit autobatterijen en het produceren van antimoontrioxide, een chemisch additief. Antimoontrioxide maakt kunststoffen en textiel brandvertragend en wordt geproduceerd op basis van antimoonmetaal, dat hoofdzakelijk uit China, Centraal- en Zuidoost-Aziatische landen komt via ontginning.

Naast beide hoofdactiviteiten, is Campine’s Metals Recycling divisie sinds enkele jaren actief in het recycleren van metalen zoals tin, antimoon, zilver en goud uit industriële metaalstromen. Campine heeft nu een innovatief proces op punt gezet om op industriële schaal rechtstreeks vanuit antimoonhoudend industrieel afval het ruw chemisch product antimoontrioxide te produceren. Het investeert hierin 4,9 miljoen €.

“De loodlegeringen gebruikt voor de productie van nieuwe autobatterijen bevatten steeds minder antimoon, terwijl de oude versleten batterijen die Campine ontvangt ter recyclage nog een veel hogere hoeveelheid antimoon bevatten” legt Hilde Goovaerts uit. Mevr. Goovaerts leidt onder meer de cel metallurgische technologie bij Campine. ”Met ons nieuw procedé kunnen we het overtollige antimoon in het lood rechtstreeks omzetten in trioxide, welke verder verwerkt wordt in onze Specialty Chemicals divisie. Deze innovatie is trouwens uniek voor Campine, gezien we de enige zijn in Europa - en eigenlijk ook ter wereld - die loodbatterijenrecyclage en antimoontrioxideproductie combineert”, vervolgt Goovaerts. De Vlaamse overheid heeft op de ministerraad van 8 januari besloten om deze duurzame transitie te ondersteunen met een strategische ecologie investeringssubsidie van 1 mio € toegekend aan Campine. Hiermee bevestigt de overheid de ecologische bijdrage van Campine en de verankering van duurzame en circulaire processen in Vlaanderen.

De vraag naar gerecycleerde producten neemt jaar na jaar toe. In 2018 introduceerde Campine - als eerste ter wereld - een gerecycleerde antimoontrioxide genoemd ReGen™ (re-generated). “Dit product was meteen uitverkocht, omwille van de beperkte beschikbaarheid” zegt CEO De Vos “Met dit nieuwe proces zullen we industriële hoeveelheden ter beschikking hebben voor onze klanten, zodat die naast gerecycleerde polymeren ook gerecycleerde additieven kunnen inzetten. Bovendien maakt dit Campine en ook Europa minder afhankelijk van de Chinese hegemonie in antimoonmetaal” benadrukt De Vos. Campine wil op korte termijn 20% van haar antimoonmetaalbehoefte kunnen voorzien via herwinning uit regionale metaalafvalstromen. Het nieuwe procedé voor recovery van antimoon uit loodhoudend afval zit in zijn opstartfase en zal reeds in 2021 bijdragen aan de resultaten van Campine.

Campine publiceert haar resultaten over het boekjaar 2020 in de laatste week van maart 2021.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49

karin.leysen@campine.com

Bijlage