January 11, 2021 06:00 ET

Aspo Oyj

Pörssitiedote

11.1.2021 klo 13.00

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam.

Patricia Allam on toiminut Nybergin suvun omistajayhtiön Havsudden Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen ja Telko Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Hän on vuodesta 2018 alkaen työskennellyt Tessin Nordic AB:ssa viimeksi Suomen maajohtajana.

Gustav Nyberg on ilmoittanut, että hän ei ole yhtiökokouksessa 2021 käytettävissä Aspon hallitukseen.

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää väistyvälle hallituksen puheenjohtajalle Gustav Nybergille parhaat kiitokset hänen pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä urastaan Aspon hallituksessa ja sen puheenjohtajana.

Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

- hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi

- varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi

- puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

ASPO OYJ

Aki Ojanen

toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Lencioni Roberto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, työ puh. +358 30 600 3423, roberto.lencioni@gard.no

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin ja Telko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.





