LONDRES et MONTRÉAL, 11 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor pharmaceutiques a annoncé aujourd'hui le lancement de dal-COVID, une étude preuve de concept de Phase 2, avec le dalcetrapib comme traitement oral antiviral potentiel pour le COVID-19.



La protéase principale (3CLMpro) du virus SARS-CoV-2 est une enzyme clef qui joue un rôle essentiel dans la médiation de la réplication et de la transcription virales. Le dalcetrapib est un traitement antiviral potentiel car il se lie au site catalytique de la 3CLMpro du SRAS-CoV-2 in-vitro, inhibant ainsi son activité et la réplication virale.

dal-COVID est un essai clinique en double aveugle, contrôlé par placebo, mené chez des patients présentant des symptômes, légers à modérés, confirmés du COVID-19. L'étude évaluera l'efficacité et la sécurité de trois différentes doses de dalcetrapib par rapport au placebo chez environ 200 patients adultes sur une période de traitement de 10 jours.

"Je suis ravi que le dalcétrapib soit évalué en tant que traitement antiviral oral pour les formes légères à modérées du COVID-19 ", a déclaré le Dr Guy Boivin, du Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval, Québec, Canada et Président du Comité Exécutif de l’étude dal-COVID. "Les traitements antiviraux oraux efficaces pour les patients atteints de COVID-19 amélioreraient considérablement les symptômes des patients, réduiraient les complications et le fardeau sur les systèmes de santé tout en contribuant, parallèlement aux vaccins, à atténuer l'impact de la pandémie".

dal-COVID sera coordonné par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC). Les résultats sont attendus au premier trimestre 2021.

Dalcetrapib est également en cours d'évaluation dans l'essai clinique de phase 3 de médecine de précision cardiovasculaire dal-GenE. À ce jour, il a été administré, avec un bon profil de sécurité et de tolérabilité, pendant plus de deux ans à plus de 10 000 patients atteints de maladies cardiovasculaires et présentant des facteurs de risque tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension.

À propos de DalCor

DalCor est une société biopharmaceutique qui se concentre sur les maladies cardiovasculaires, le plus grand fardeau mondial en matière de santé publique. Notre objectif est de fournir le premier médicament pharmacogénomique de précision dans le domaine des maladies cardiovasculaires qui cible spécifiquement les patients ayant le génotype AA ADCY9. La société est présente au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site dalcorpharma.com.

À propos du dalcetrapib

Le dalcetrapib est potentiellement le premier médicament pharmacogénomique de précision dans les maladies cardiovasculaires développé pour les patients ayant le génotype AA ADCY9. Il est actuellement évalué dans le cadre de l'essai clinique cardiovasculaire de phase 3 dal-GenE visant à réduire le risque relatif d'événements cardiovasculaires majeurs (MACE) de 15 % ou plus. dal-GenE a passé avec succès une analyse de futilité en janvier 2020 et l'essai devrait être achevé au cours du premier semestre 2021.

Un test de diagnostic, développé en collaboration avec Roche Molecular Systems, identifie les patients atteints du génotype AA ADCY9 qui pourraient potentiellement bénéficier d'un traitement au dalcétrapib. DalCor a obtenu les droits mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser le dalcetrapib dans le cadre d'un accord de licence et de collaboration avec Roche.

