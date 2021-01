ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on otsustanud käivitada Tallinnas Nõmme 328 arendusprojekti, mille raames valmib 2022. aasta suvel äripindadega kortermaja kokku 38 korteri ja 6 äripinnaga.

Nõmme keskväljaku kõrval paiknev Nõmme 328 ( merko.ee/nomme328 ) arendusprojekt hõlmab Pärnu mnt 328 asuva viiekorruselise ajaloolise hoone rekonstrueerimist ja selle kõrvale uue hooneosa rajamist.

Korterite suurused jäävad vahemikku 38–218 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 3200 eurost. Äripindade suurused jäävad vahemikku 91–336 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 2800 eurost. Parkimiskohad paiknevad hoone keldrikorrusel, hoone sisehoov haljastatakse ja sinna rajatakse laste mänguväljak.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, tel +372 680 5102.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.

