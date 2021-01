January 11, 2021 10:00 ET

HMS Networks Chief Product Officer, Timo Van’t Hoff har idag beslutat att lämna HMS Networks för att satsa på nya utmaningar. Timo kommer att stanna kvar i sin roll under sin uppsägningstid fram till sommaren.



“Jag vill tacka Timo för allt arbete han har gjort för HMS Networks, både i sin roll som General Manager för Anybus affärsenhet och i sin roll som Chief Product Officer. Jag vill också ta tillfället i akt och önska Timo lycka till med sina nya utmaningar” säger Staffan Dahlström, CEO för HMS Networks AB.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 16:00 CET.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga