Investor news nr. 1/2021





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.





DFDS færgemængder December Hele året Fragt 2019 2020 Ændr. 2019 2020 Ændr. Lanemeter, '000 2.810 3.594 27,9% 41.280 40.886 -1,0% Passager 2019 2020 Ændr. 2019 2020 Ændr. Passagerer, '000 370 78 -79,0% 5.116 1.498 -70,7%





Færge – fragt: De samlede mængder i december var 29% højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængdevæksten på ruter, der anløber Storbritannien, var 37%.

På Nordsøen blev mængderne øget af lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit, særligt på ruterne mellem Holland og Storbritannien men også mellem Sverige og Storbritannien. Mængderne på Den Engelske Kanal blev ligeledes øget af lageropbygningen. Mængderne på Østersøen var højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængderne i Middelhavet var højere end i 2019 drevet af højere mængder i alle hovedkorridorer.

Færge – passager: Det samlede antal passagerer i December var 79% lavere end i 2019. Nedgangen afspejler en fortsat negativ effekt fra rejserestriktioner relateret til Covid-19 på de to cruise ferry-ruter og Den Engelske Kanal. Antallet af passagerer i Østersøen var højere end i 2019 drevet af højere volumen på én rute.





DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link nedenfor for at se et kort over det samlede netværk.

https://bit.ly/36o5nkO





Mængder for januar forventes offentliggjort 11. februar 2021.





