Kinepolis sluit 3-jarig bancair krediet van 80 miljoen euro af

Gereglementeerd bericht, voorwetenschap

11 januari 2021, 17u45

De bioscoopsector en Kinepolis worden in het bijzonder getroffen door de Covid-19 pandemie, met sluitingen van bioscopen, capaciteitsrestricties en het uitstellen van Hollywood-blockbuster releases tot gevolg. Zoals eerder aangekondigd, is Kinepolis deze crisis ingegaan met een sterke balans en belangrijke cashreserves. In combinatie met de genomen kostenbeperkende maatregelen en rekening houdend met de nieuwbouwprojecten in uitvoering, heeft de groep zoals gepland op heden nog voldoende financiële middelen om een periode van meer dan 10 maanden sluiting van al haar bioscopen (wat als meest negatieve scenario wordt aanzien) te overbruggen.

Om zich evenwel voor te bereiden op een langer uitblijven van een volwaardige herneming van haar activiteiten door de recente evolutie van de Covid-19 pandemie, is Kinepolis bij haar huisbankiers een bijkomend krediet aangegaan ten bedrage van 80 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar.

In dit kader hebben de banken tevens de opschorting van de kredietconvenanten (‘covenant holiday’) verder verlengd tot 30 juni 2022. Kinepolis heeft zich in het verleden gefinancierd middels obligatie-uitgiftes en in beperktere mate middels bancaire schulden. De convenanten zijn enkel verbonden aan de bancaire kredietfaciliteiten ten bedrage van 220 miljoen euro. Deze convenanten - die onder meer in een maximale schuldgraad voorzien – werden naar aanleiding van de opschorting vervangen door een liquiditeitsconvenant.

Het bijkomende krediet voorziet, in lijn met de bestaande bancaire kredieten, in een aantal voorwaarden die de vervreemding van activa, overnames en uitkering van dividenden beperken, boven een financiële schuldgraad van 3,75.

Omwille van haar sterke balans, de doorgedreven kostenbeheersing, de aanzienlijke vastgoedpositie en de ondersteuning van een 80%-garantie verstrekt door Gigarant, is Kinepolis erin geslaagd het bijkomend krediet tegen aantrekkelijke commerciële voorwaarden af te sluiten.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group : “We loodsen de Groep doorheen de Covid-pandemie zoals gepland en zitten op schema inzake cashplanning, met voldoende financiële reserves om de Groep nog meer dan 10 maanden een scenario van volledige sluiting te laten overbruggen. Het bijkomende krediet geeft ons het comfort om inzake liquiditeitsreserves voorbereid te zijn op scenario’s waarbij de afloop van de pandemie langer op zich zou laten wachten dan verhoopt. Tot voor kort was er al helemaal geen sprake van een derde golf, nu wel. We blijven er evenwel van uit gaan dat we in de loop van de komende maanden onze activiteiten zullen kunnen hernemen en zullen bouwen aan ons herstel.”

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 56 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 45 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.