Au titre du contrat de liquidité confié par la Société à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

51 188 titres Tarkett

1 492 810 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

à l'achat, 326 897 titres, pour un montant de 3 716 386 € (1 542 transactions)

à la vente, 361 255 titres, pour un montant de 4 227 799 € (1 967 transactions)

Il est rappelé qu’au 16 octobre 2019, date du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

2 000 000 €

À propos de Tarkett

Riche de 135 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2018. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 13 000 collaborateurs et 36 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche « Doing Good. Together. » (« Faire Bien. Ensemble. »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bienêtre des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com .

Contact Relations Investisseurs

Tarkett – Emilie Megel (Directrice des Relations Investisseurs) – emilie.megel@tarkett.com

Contacts Presse

Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Pièce jointe