Boulogne-Billancourt, 11 janvier 2021

Dans le cadre de l’accélération de la vaccination anti-Covid19 sur le territoire national, la solution de prise de RDV Maiia a été sélectionnée par l’Etat afin d’ouvrir la vaccination au grand public en plus des professionnels de santé.

Ainsi, les patients âgés de plus de 75 ans, pompiers et aides-soignants de plus de 50 ans pourront prendre RDV à partir de ce mercredi 13 janvier pour se faire vacciner à compter de lundi 18 janvier 2021.

A partir de cette date, tous les RDV de vaccination devront obligatoirement passer par la prise de RDV en ligne.

Ce sont ainsi 200 personnes au sein de Maiia qui sont mobilisées depuis ce week-end pour répondre à cet objectif. Tout d’abord des développeurs pour répondre aux exigences techniques des centres, mais également du site sante.fr qui doit permettre aux Français de trouver un centre de vaccination et prendre RDV en ligne.

Des ressources support pour contacter les centres, configurer Maiia au plus près de leurs besoins et les accompagner ont aussi été déployées.

Dans ce contexte inédit d’urgence, tous les centres de vaccination peuvent appeler Maiia au 01 49 09 34 99 pour être accompagnés d’ici mercredi.

Ainsi, d’ici lundi 18 janvier, les centres de santé seront référencés sur le site https://sante.fr/ et les Français pourront directement prendre RDV pour se faire vacciner, grâce notamment à Maiia et son site https://www.maiia.com/ ou application mobile.

À propos de Maiia

Maiia, évolution de Docavenue, est la filiale du Groupe Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient : prise de rendez-vous en ligne, télésecrétariat notamment avec l’acquisition de RDVmédicaux en 2019 et désormais solution de gestion de cabinet. Elle s’appuie sur l’expertise pionnière de Cegedim en matière de digitalisation du cabinet médical. Inscrite dans le parcours de soins coordonnés, son offre de téléconsultation intègre toutes les étapes d’une téléconsultation simple à mettre en œuvre et sûre.

Pour suivre Maiia sur les réseaux sociaux : Twitter @MaiiabyCegedim, LinkedIn et Facebook.

À propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Pour suivre Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

