MONTRÉAL, 11 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : OB51) a le plaisir d’annoncer ses plans d’exploration et de développement pour 2021 à Pine Point, qui viseront principalement à continuer de réduire le risque associé au projet et à apporter d’autres améliorations au scénario envisagé dans l’évaluation économique préliminaire de 2020 (l’« EEP »).



Les travaux de forage débuteront le 14 janvier. Métaux Osisko planifie une campagne de forage hivernale de 3 000 mètres ciblant le forage intercalaire et d’expansion dans la zone Ouest, dans le but de convertir la majeure partie des trois gîtes prismatiques prioritaires en ressources de catégorie indiquée.

Métaux Osisko planifie une campagne de forage hivernale de 3 000 mètres ciblant le forage intercalaire et d’expansion dans la zone Ouest, dans le but de convertir la majeure partie des trois gîtes prismatiques prioritaires en ressources de catégorie indiquée. Des études et des test hydrogéologiques sont prévus sur l’ensemble de la propriété afin de raffiner le modèle de dénoyage utilisé dans l’EEP de 2020. Métaux Osisko est d’avis que des améliorations au modèle hydrogéologique pourraient mener à des économies substantielles en coûts de gestion des eaux sur la durée de vie de la mine et notamment au niveau des dépenses en immobilisations initiales, lors de futures études économiques.

Avec le potentiel d’améliorations opérationnelles et l’intégration des résultats du forage d’expansion et intercalaire réalisé en 2020 et 2021, Métaux Osisko mettra à jour l’EEP de Pine Point afin de mieux refléter le contexte positif qui prévaut en termes de prix pour le zinc et le plomb. Dépôt de la documentation en prévision d’une évaluation environnementale afin d’avancer les démarches d’obtention des permis conformément à l’échéancier de développement du projet. La documentation en prévision d’une évaluation environnementale (« EE »), incluant la description du projet tel qu’envisagé dans l’EEP, devrait être déposée en février 2021. Suivant l’obtention d’une décision positive sur l’EE, attendue au T3 2023, le processus d’obtention des permis pour le projet débutera alors de façon à être finalisé au T3 2024.

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « 2020 a été une année importante pour Métaux Osisko et Pine Point, avec la publication de l’EEP de 2020 qui a concrétisé le statut de Pine Point en tant que projet de développement de premier rang pour le zinc. Pine Point combine d’excellentes teneurs en métaux exploitables à ciel ouvert avec des infrastructures disponibles et de faibles coûts d’exploitation projetés, brossant le portrait d’un producteur de zinc potentiellement parmi les 10 meilleurs au monde. Poursuivant sur cette lancée, nous concentrerons nos efforts sur la possibilité d’ajouter de la valeur au projet Pine Point par l’entremise de notre campagne de forage et des études hydrogéologiques prévues pour 2021. »

Faits saillants de 2020

EEP de 2020 : VAN et TRI après impôt de 500 M$ et 29,6 % en utilisant des hypothèses prudentes pour les prix des métaux à long terme et les frais d’usinage. Avec des dépenses en immobilisations de 550 M$, Pine Point produirait, en moyenne, plus de 350 Mlbs de zinc durant ses 6 premières années de production, ce qui ferait de Pine Point la huitième plus grande mine de zinc au monde. La mine proposée aurait une durée de vie de dix ans. Toutefois, avec plus d’une douzaine de gîtes individuels qui demeurent ouverts latéralement, il existe un fort potentiel de prolonger la durée de vie de la mine au-delà de ces dix années initiales.

Misant sur les opportunités d’expansion des ressources et de prolongement de la durée de vie de la mine identifiées dans l’EEP, Métaux Osisko a obtenu d’excellents résultats dans le cadre de sa campagne de forage limitée réalisée en 2020 dans le secteur du gîte O53. Les faits saillants comprennent les résultats suivants :

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko inc. est une société canadienne d’exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l’espace des métaux de base. La Société contrôle deux anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada : 1) le projet Pine Point, situé aux Territoires du Nord-Ouest, pour lequel une EEP récemment déposée indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L’EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet 2020, lequel a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves au Territoires du Nord-Ouest, à proximité d’infrastructures et d’une route d’accès pavée, et compte une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place; 2) les projets du camp minier de Bathurst situés dans le nord du Nouveau-Brunswick. La Société a optionné la majorité de ses terrains dans le camp de Bathurst à Exploration Brunswick, sous réserve de l’approbation de la transaction par la Bourse de croissance TSX.

Les ressources minérales actuelles mentionnées dans le présent communiqué sont conformes aux exigences du Règlement 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes, selon les lignes directrices du Règlement 43-101. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature incertaine et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreint. Les preuves géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Les pourcentages d’équivalent en zinc ont été calculés en utilisant les prix des métaux, les taux de récupération des métaux anticipés, les teneurs des concentrés, les coûts de transport, les frais d’usinage et les pourcentages de métaux payables (pour plus de détails, voir les rapports techniques respectifs).

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

