Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2021/01

Aalborg, 11. januar 2021

I forbindelse med årsafslutningen, og på baggrund af at Erhvervsstyrelsen i december 2020 har ændret praksis for opgørelse af kompensation for aflyste arrangementer, har AaB revurderet opgørelsen over mistede indtægter og forudsætningerne for ansøgning om kompensation.

Dette har sammen med øgede transferindtægter – blandt andet i form af udløste kampbonusser og tilfredsstillende udvikling i omkostningsniveauet i 2. halvår 2020 – påvirket resultatforventningerne i forhold til det tidligere udmeldte. På den baggrund opjusterer AaB forventningerne til resultatet for 2020 fra intervallet minus 2 til plus 3 mio. kr. til et resultat i intervallet mellem 8 og 10 mio. kr før skat.

Resultatet for 2020 er fortsat behæftet med usikkerhed, da kompensationsansøgningerne endnu ikke er afklarede.

Forventninger til 2021

AaB forventer et resultat for 2021 i niveauet minus 2 til minus 5 mio. kr., hvilket er inklusive AaB’s andel i salget af Joakim Mæhle fra den belgiske klub KRC Genk til italienske Atalanta B.C.



Joakim Mæhle skiftede som 12-årig til AaB fra partnerklubben Østervrå I.F., inden han med virkning fra 1. juli 2017 blev solgt til KRC Genk.



Indregnet i resultatforventningerne for 2021 er yderligere spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



Afhængig af udviklingen omkring Covid-19 er AaB’s kommercielle indtægter inden for matchday og samarbejdspartnere ligeledes behæftet med stor usikkerhed i 2021. Ydermere vil 2021 være kraftigt påvirket af regeringens principper og muligheder for ansøgning af kompensationspakker.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901