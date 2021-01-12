加州旧金山和中国苏州, Jan. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具备精准抗体发现和开发能力的平台驱动型生物制药企业天演药业（苏州）有限公司今天宣布，圆满完成与Richard Childs博士的合作中由天演药业负责的抗体发现工作。Richard Childs博士是美国国立卫生研究院（NIH）下属国家心肺血液研究所移植免疫治疗实验室主任。作为此项合作的结果，由天演药业发现的抗体已由Childs博士实验室转化为一种候选CAR-T细胞疗法，用于肾细胞癌的潜在治疗。根据国际咨询机构Frost & Sullivan报告，肾细胞癌是成人最常见的一类肾癌。



人内源性逆转录病毒（HERV）源于古代生殖细胞系感染外源性逆转录病毒，估计在人类基因组中最高可占8%。目前发现越来越多的HERV基因和蛋白质在不同类型癌症中表达，或可成为肿瘤免疫治疗的新靶点。

“天演药业和国家心肺血液研究所共同发现和测试的新型抗体使我们得以开发首款靶向人类内源性逆转录病毒的CAR-T细胞疗法，而该病毒在大多数透明细胞肾细胞癌中有表达，” Childs博士表示，“这是一项令人鼓舞的进展，它建立在我们几十年来的研究基础之上。我们一直在寻找方法来改造和增强免疫细胞靶向并杀死这类侵袭性肿瘤。我十分期待能在临床试验中进一步评估与开发这款新型CAR-T细胞疗法和基于此抗体的其他疗法。”

NIH将领导并负责该CAR-T细胞疗法的制造和临床开发。

“很荣幸天演药业能与Childs博士及其实验室团队合作，针对肿瘤免疫疗法的潜在靶点HERV系列进行开发，” 天演药业联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士表示，“利用我们的NEObody™技术，我们识别出了针对肾细胞癌中HERV表达靶点的新型抗体。据我们所知，这在以前从未实现过。我们期待着Childs博士实验室根据天演药业所发现抗体而率先进行的同类首创CAR-T细胞疗法取得更多进展。与此同时，天演药业将继续推进NEObody™和SAFEbody™技术开发项目管线，以填补尚未满足的临床需求缺口。”

NEObody™是天演药业动态精确抗体库（DPL）平台的一部分，该平台将计算生物学与合成生物学相结合，可实现选择具有新型表位、良好CMC特性、有效性与安全性并存的候选抗体用于下游开发。

关于天演药业

天演药业是一家平台驱动型、处于临床阶段的生物制药公司，致力于改变基于抗体的新型癌症免疫疗法的发现和开发。结合计算生物学与人工智能，天演药业目前已建立了一条基于新型免疫疗法的独特原创抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

前瞻性陈述

前瞻性陈述

本文包含前瞻性陈述，反映目前我们对未来活动的预期和看法，包括但不限于关于以下各项：天演药业在研候选药物的治疗潜力和潜在的临床开发和商业化计划，天演药业之战略和财务计划与预期，以及财务预测。

在某些情况下，前瞻性陈述可经由类似“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“目标是”、“估计”、“试图”、“计划”、“相信”、“可能会”、“潜在”、“继续”或其他类似表达而被识别。这些前瞻性陈述主要基于我们当前对于我们认为可能会影响我们财务状况、运营结果、商业战略和财务需求的未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述包括与以下内容相关的陈述：我们的目标和战略；我们未来的商业发展、财务状况和运营结果；我们的临床试验和临床前研究结果；NIH与我们之间的预期合作；我们对与业务合作伙伴和其他利益相关方关系的预期；我们所涉行业的竞争；以及与我们行业相关的政府政策和法规。

虽然我们相信这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但该等预期可能在其后被验证是不准确的。我们的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成绩与前瞻性陈述中的明示或暗示的前述实际结果、业绩或成绩存在重大差异。管理层预期及本报告中的任何前瞻性陈述也可能受到与若干其他因素相关的风险和不确定性的影响，其中许多是超乎天演药业控制能力的因素。

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