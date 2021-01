Heijmans is geselecteerd voor het bouwen van de tweede fase van het Gorlaeus Gebouw, onderdeel van de Science Campus van de Universiteit Leiden. Eind 2023 is de oplevering gepland van de nieuwbouw van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het project heeft voor Heijmans een waarde van circa € 71 miljoen.

Duurzaam en flexibel

De nieuwbouw van de faculteit omvat onder meer een karakteristieke entree, nieuwe laboratoria en collegezalen. Het is de ambitie van de Universiteit Leiden om de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in een gezamenlijk gebouw te huisvesten met state-of-the-art laboratoria en faciliteiten. Een gebouw met een werkomgeving die internationale wetenschappers en studenten aantrekt en die competitief is. Waar studenten, docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten en ook buiten onderwijsuren willen blijven. Niet in het minst ambieert de Universiteit Leiden een duurzaam en flexibel gebouw, aanpasbaar aan de eisen en wensen van de toekomst. Voor de laboratoriuminrichting koos de universiteit voor S+B Rotterdam.

Over Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden (opgericht in 1575) is één van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. De universiteit heeft zeven faculteiten en is gevestigd in Leiden en Den Haag. Haar motto is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid. De clusters van wetenschapsgebieden waarin de Universiteit Leiden (inclusief het Leids Universitair Medisch Centrum) excelleert zijn Fundamentals of Science, Life Sciences, Gezondheid en Welzijn, Recht, Politiek en Bestuur, en Talen, Culturen, Kunsten en Samenlevingen.



Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

Voor meer informatie / niet voor publicatie:





Pers

Jeroen van den Berk

Woordvoerder

+31 73 543 52 17

jberk@heijmans.nl

Analisten

Guido Peters

Investor Relations

+ 31 73 543 52 17

gpeters@heijmans.nl

Bijlage