CGG : Point sur l’activité du quatrième trimestre 2020

Chiffre d’Affaires des activités de 282 millions$ au T4 2020

Carnet de Commandes des activités de 421 millions$ au 1er janvier 2021

Paris, France – le 12 janvier 2021

Point sur l’activité au quatrième trimestre 2020

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG au T4 2020 devrait s’établir autour de 282 millions$, en hausse séquentielle de 42%.

Le chiffre d’affaires du segment Géosciences devrait s’établir autour de 75 millions$, en baisse de 3% en séquentiel.

Les ventes du segment Multi-Clients devraient s’établir autour de 101 millions$, en hausse de 38% en séquentiel.

Les ventes du segment Equipement devraient s’établir autour de 106 millions$, en hausse de 115% en séquentiel.

Chiffre d’affaires des activités de l’année 2020

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG de l’année 2020 devrait s’établir autour de 954 millions$, en baisse de 32% d’une année sur l’autre.

Cash Flow Net 2020 et dette nette fin 2020

CGG prévoit un cash-flow net 2020 négatif d’environ (245) millions$ lié principalement à une forte variation du besoin en fond de roulement avec un chiffre d’affaires sur le mois de décembre d’environ 160 millions$ et des coûts cash non récurrents importants associés au Plan CGG 2021 et au Covid-19.

CGG prévoit à fin décembre 2020 une dette nette (avant IFRS 16) de l’ordre de 849 million$ et des liquidités de l’ordre de 385 millions$.

Carnet de commandes des activités

Le carnet de commandes des activités du Groupe CGG au 1er janvier 2021 s’élève à 421 million$, le niveau le plus élevé depuis le 1er avril 2020.

Eidesvik vend ses actions Shearwater à CGG et CGG accepte l'offre de Rasmussengruppen d’achat des actions Shearwater

Le 9 janvier 2021, Eidesvik Offshore ASA a décidé d’exercer son option de vente et de vendre à CGG toutes ses actions de Shearwater au prix d’exercice de 30 millions$. Dans le cadre de cette transaction, CGG SA fera l’acquisition de 1 987 284 actions de catégorie A. À la conclusion de cette transaction, CGG augmentera sa participation dans Shearwater Geoservices Holding AS à hauteur de 6,64 % du total des actions en circulation et à 6,72 % des actions ayant des droits de vote.

Le 11 janvier 2021, CGG a accepté l'offre ferme de Rasmussengruppen d'acquérir toutes les actions Shearwater détenues par CGG SA, y compris celles qui seront détenues à la suite de l'exercice par Eidesvik de son option de vente. Par cette transaction, CGG SA vendra un total de 3 945 532 actions de catégorie A de Shearwater Geoservices Holding AS à leur juste valeur marchande, pour une contrepartie totale en espèces de 27,62 millions de dollars américains. Cette transaction devrait être finalisée au plus tard le 1er février 2021 sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Calendrier des résultats de l’année 2020

CGG annoncera ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020 le 5 mars 2021, avant l’ouverture d’Euronext Paris.

Déclaration Prospective :

La Société fournit ces informations sur la base d’une revue préliminaire de son chiffre d’affaires. La Société n’a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d’examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d’affaires et de cut-off. Les informations fournies dans cette communication pourraient ainsi s’en trouver modifiées et les états financiers finaux du T4 2020, approuvés et publiés par la Société, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué.

