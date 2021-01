Boulogne-Billancourt, le 12 janvier 2021 - Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne, et iPHARM, groupement dynamique de pharmacies franciliennes, annoncent la signature d’un partenariat qui fait de C-MEDIA le partenaire exclusif du groupement iPHARM sur la communication en point de vente.

Au cours du 1er trimestre 2021, C-MEDIA installera ainsi des dispositifs digitaux indoor et outdoor dans l’ensemble des 45 officines du groupement iPHARM et sera en charge de l’animation de l’ensemble des points de contacts médiatiques à la fois pour le relai des opérations iPHARM mais aussi pour la communication laboratoire.

C-MEDIA assurera à ce titre la création, la fabrication, la commercialisation et la mise en place de toute la communication print et digitale des officines du groupement.

L’innovation et le digital au cœur de ce partenariat

iPHARM est un groupement innovant qui propose un ensemble de services digitalisés, comme par exemple la livraison express, l’envoi d’ordonnances, les commandes en ligne, ... Afin de renforcer l’impact et la qualité de ses campagnes de communication sur ses zones de chalandises, iPHARM recherchait un partenaire capable de l’accompagner sur l’animation digitale et la mise en place de communications vitrines modernes et performantes.

Son choix s’est naturellement porté sur C-MEDIA, reconnu pour la créativité et les possibilités techniques de son studio de création, la qualité de ses dispositifs digitaux outdoor et indoor, et son leadership en matière de régie.

C-MEDIA et iPHARM développeront ensemble de nouvelles solutions de communication inédites permettant aux partenaires laboratoires de s’adresser à leurs patients et à leurs consommateurs, avec une approche toujours plus qualitative et personnalisée.

C-MEDIA renforce aujourd’hui ses positions avec ce nouveau partenariat de 5 ans qui vient compléter ceux déjà existants.

« Cegedim-MEDIA est fier d’avoir été choisi par iPHARM pour accompagner le groupement dans sa stratégie de communication. L’accord entre nos deux entités est né d’une rencontre humaine et de valeurs communes, et il permettra à C-MEDIA de renforcer ses positions sur la région parisienne. Dès le premier trimestre 2021, iPHARM et

C-MEDIA proposeront de nouveaux services au bénéfice des patients, du groupement, et de nos partenaires laboratoires », indique Alexis GUFFROY, Directeur Général de C-MEDIA.

« Le groupement iPHARM est fier d'annoncer sa collaboration avec C-MEDIA dès janvier 2021 pour ses 45 pharmacies. C-MEDIA prendra en charge l'affichage en vitrine ainsi que la gestion digitale des écrans indoor et outdoor. La communication visuelle étant au cœur de sa stratégie, iPHARM souhaite challenger C-MEDIA sur de nouvelles innovations. Nous souhaitons réaliser ensemble une communication efficace mettant en valeur le métier du pharmacien, et accompagner nos laboratoires partenaires pour leur proposer des solutions innovantes en communication », précise Philippe BELLAÏCHE, Président iPHARM.

A propos de C-MEDIA :



Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne propose des solutions 360° pour faire la différence tout au long du parcours shopper. C-MEDIA propose une démarche éprouvée de média point de vente, qui s’appuie sur un studio de création intégré et un site de production de plus de 4 500 m2. Grâce à un réseau de plus de 130 promoteurs salariés, C-MEDIA réalise ses missions dans les points de vente sur l’ensemble du territoire en moins de 3 semaines en moyenne.



Pour en savoir plus : www.cegedim-media.fr A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.











A propos de iPHARM :



Fondé en 2009, le groupement iPHARM regroupe 45 pharmacies, situées en Ile de France et dans le sud-ouest de la France.

iPHARM est un groupement très innovant en terme de communication.

iPHARM c’est : 400 professionnels de santé, 259 laboratoires partenaires, 2 millions de visiteurs /an.





