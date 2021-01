Til Nasdaq Copenhagen A/S 12. januar 2021

Meddelelse nr. 6/2021











Jyske Realkredit udforsker mulighederne for at udstede en ny euro denomineret Særligt Dækket Obligation (SDO).





Jyske Realkredit A/S har givet BNP Paribas, Danske Bank, DekaBank og Swedbank mandat til at udforske mulighederne for at udstede en ny euro denomineret særligt dækket obligation ud af kapitalcenter E. Betinget af markedsforholdene, vil der efterfølgende blive gennemført en benchmark transaktion.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Selskabsmeddelelsen vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit A/S