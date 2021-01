MONTRÉAL, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang ») (TSX-V : HAR) est fière d’annoncer de nouvelles découvertes aurifères sur sa Propriété Serpent (la « Propriété ») située à la Baie-James (Québec). Trois nouveaux indices aurifères à haute teneur ont donné 125, 60,5, 33,8 et 1,7 g/t Au en échantillons choisis dispersés sur un secteur de 2 km (Figs.1 et 2). La société ajoute immédiatement 293 claims par désignation sur carte, couvrant 15,140 ha à sa Propriété qu’elle détient à 100 %.



Ces nouvelles découvertes aurifères à haute teneur ouvrent un secteur prospectif complètement nouveau et inexploré dans la partie immédiatement au nord et à l’ouest de la propriété Radisson détenue par LaSalle Exploration. Harfang considère que ces découvertes sont spatialement associées à des structures régionales est-ouest parallèles à la structure Stu qui serait dominante dans le secteur. Harfang contrôle maintenant la majorité de ces couloirs structuraux à fort potentiel aurifère montrant des extensions de 20 km dans une direction est-ouest. La Propriété est maintenant composée de 845 claims (43,452 ha).

La cartographie géologique et la prospection de surface réalisées le long de structures parallèles et situées au nord de la structure Stu, identifient des veines de quartz encaissées dans des tonalites et des granodiorite cisaillées, foliées et gneissiques considérées comme étant des roches appartenant au socle archéen ancien du Complexe de Langelier. Ces veines de quartz aurifères contenant de la pyrite disséminée et contrôlées par des structures en cisaillement montrent des caractéristiques communes aux indices aurifères découverts sur la Propriété depuis 2017. La structure Stu, orientée selon une direction N290°, est spatialement associée à une anomalie aurifère dans les tills de >8 km2 ainsi que de nombreux indices d’or à haute teneur sur la Propriété (voir le communiqué de presse publié le 20 octobre 2020).

Une campagne d’exploration hivernale sur la Propriété débute cette semaine. Les travaux planifiés incluent de la coupe de lignes et un levé géophysique par polarisation provoquée. Harfang a reçu la majorité des résultats d’analyses de roches, de tills et de sols prélevés lors de la campagne d’automne qui seront divulgués dans un nouveau communiqué de presse dès qu’ils seront compilés. Toutes ces données détermineront les cibles finales pour la toute première campagne de forage sur la propriété Serpent.

Pour visualiser les FIGURES 1 et 2, s’il vous plait cliquer sur le lien suivant.

Nomination de François Huot en tant que VP. Exploration

Harfang Exploration Inc. est également très fière d’annoncer la nomination de M. François Huot comme Vice-Président Exploration de la compagnie. M. Huot jouera un rôle d’importance concernant les opérations et le développement des projets pour Harfang.

Depuis janvier 2018, il occupe le poste de Chef géologue pour Harfang. Au cours de sa carrière, il a accumulé plus de 17 ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minière au Québec en tant que géologue sénior chez Mines Virginia et comme consultant. M. Huot a une grande expertise en développement de projets d’exploration de type grassroot dans les secteurs de la Baie-James et du Nunavik, particulièrement dans les métaux de base (Ni-Cu-ÉGP et VMS) et dans les gisements aurifères. Il a également enseigné au Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval.

Mr. Huot détient un doctorat en Géosciences marines de l’Université de Bretagne occidentale en France (2001), une maîtrise en sciences de la Terre (1997) et un baccalauréat en géologie (1994) de l’Université Laval à Québec. Il est membre de l’Ordre des géologues du Québec depuis 2003.

L’information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Goulet, géo., Président et chef de la direction chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité

Tous les échantillons de roche ont été soumis à Laboratoire Expert (Rouyn-Noranda, Québec) pour être analysés pour l’or. Lorsque nécessaire, les échantillons ont aussi été analysés pour Ag, Cu, Zn et Pb. Ces cinq éléments ont été analysés par absorption atomique suivant une pyroanalyse pour l’or et une digestion totale par quatre acides pour les autres métaux. Les échantillons ayant des valeurs aurifères supérieures à 3 g/t ont été réanalysés par gravimétrie.

Les échantillons choisis sont sélectifs et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. La procédure d’échantillonnage et l’interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance qualité/contrôle (QAQC) conforme aux meilleures pratiques de l’industrie incluant l’utilisation de standards et de blancs.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

