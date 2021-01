QUÉBEC, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – Avec une attention davantage axée sur la collaboration interentreprises, H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer deux récents succès mettant en lumière les synergies entre sa filiale Genesys et ses autres lignes d’affaires.



« Les directeurs généraux de nos lignes d’affaires collaborent de plusieurs manières pour développer des solutions complètes pour nos clients du monde entier. Nous avons récemment vu deux exemples significatifs de synergies et d'opportunités d'intégration - entre Genesys et Piedmont, ainsi qu’entre Genesys, PWT et notre ligne d’affaires WTS - lesquels ont créé de la valeur ajoutée pour nos clients. Ces types de synergies représentent un objectif clair du plan stratégique triennal que nous avons présenté en novembre dernier », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

Renforcer des relations clients en se concentrant sur ces types de synergies devrait entraîner une augmentation des ventes récurrentes de la Société, ce qui se traduit généralement par une amélioration des marges bénéficiaires brutes. Ces activités peuvent souvent présenter des opportunités, pour les entreprises de produits de spécialité, de développement de nouveaux produits afin de soutenir leur clientèle.

Le distributeur algérien de Genesys a récemment signé un accord pour représenter également la ligne d’affaires de Piedmont. L’Algérie est l’un des principaux acteurs mondiaux de méga-usines de dessalement d’eau de mer par filtration membranaire, définies comme des usines fonctionnant à des capacités supérieures à 100 000 m3/jour, avec près de 10 mégas-usines représentant une capacité totale de près de 2 000 000 m3/jour. Un accord avec Medchem, un distributeur de Genesys de longue date qui a un accès direct au marché du service après-vente, représente un potentiel de croissance stratégique important pour Piedmont. Dans le cadre de ce nouvel accord, Piedmont devrait être en mesure de répondre à de nombreuses opportunités de modernisation et d’affaires récurrentes provenant des clients.

En Amérique du Nord, Genesys et PWT, avec le soutien de l'équipe de services de WTS d’H 2 O Innovation, ont uni leurs forces afin de résoudre un important problème d'encrassement de membranes pour une mine d'or au Nevada. La gamme de produits de Genesys, Genmine®, spécifiquement destinée aux eaux usées des sites miniers, a fourni une solution unique qui a été éprouvée en laboratoire et vérifiée sur le terrain. Avant l'acquisition de Genesys par H 2 O Innovation, l'équipe avait une faible couverture géographique en Amérique du Nord, l'un des plus grands marchés miniers au monde avec plus de 130 usines utilisant la technologie membranaire pour traiter plus de 800 000 m3/jour d'eau de mine. Nos équipes ont travaillé avec le client pour comprendre et pour résoudre le problème, en faisant preuve d'un excellent service à la clientèle.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernant les opérations et les activités que H 2 O Innovation prévoit réaliser ou se concrétiser dans l'avenir sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et d'autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l'estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant la capacité de la Société à créer des synergies et des opportunités de ventes croisées dans le but d’accroître ses activités. Ces énoncés prospectifs impliquent plusieurs risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, la capacité de la Société à conserver cette collaboration interentreprises, à augmenter ses ventes récurrentes à la suite de l’obtention de nouveaux contrats et à améliorer sa marge bénéficiaire brute. D'autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l’information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de Genesys

Genesys est un groupe de sociétés fermées, du Royaume-Uni, spécialisé dans la mise au point et la fabrication de produits chimiques de spécialité destinés au traitement de l’eau. Genesys met au point, fabrique et distribue des produits chimiques de spécialité pour l’osmose inverse (RO), des antitartres, des nettoyants, des floculants et des biocides et offre, au moyen d’un vaste réseau de distribution, une gamme de plus de 35 produits diversifiés de formulation unique qui sont fabriqués dans ses installations dans le Cheshire, au R.-U. Genesys offre également des services complets de laboratoire comme des tests d’eau d’alimentation et de prétraitement, des autopsies de membrane et la conception de programmes de nettoyage. Pour plus de renseignements, visitez : www.genesysro.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com