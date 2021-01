MONTRÉAL, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer qu’une nouvelle zone aurifère a été intersectée à environ 350 mètres au sud-est de la zone Golden Delilah lors de la campagne de forage complétée en septembre 2020 sur son projet Samson. Cette propriété, qui est détenue à 100 % par Midland, est située à environ 15 kilomètres au sud-est des gîtes de Fénélon et de Tabasco détenus par Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge »).



Faits saillants :

Découverte d’une nouvelle zone aurifère à 350 mètres de Golden Delilah

SAM-20-15 intersecte 23,0 g/t Au sur 1,05 mètre (ouvert dans toutes les directions) , i nclus dans une zone anomale en Au et As sur plus de 20 mètres

Forages additionnels 3 500 mètres à l’hiver 2021 pour tester les extensions de cette nouvelle zone aurifère

Afin de faire le suivi de la nouvelle découverte aurifère Golden Delilah faite en juillet 2020 sur la propriété Samson, une deuxième campagne de forage consistant sept (7) sondages totalisant 1 810 mètres a été complétée au cours du mois de septembre 2020.

Découverte d’une nouvelle zone aurifère à 350 mètres au sud-est de la Zone Golden Delilah

Le sondage SAM-20-15, qui a été complété à une distance d’environ 350 mètres au sud-est de la zone Golden Delilah, a intersecté une nouvelle zone aurifère ayant titré 23,0 g/t Au sur 1,05 mètre entre 317,10 et 318,15 mètres. Cette nouvelle zone est incluse à l’intérieur d’un plus grand intervalle anomal en or et en arsenic sur une largeur de plus de vingt mètres entre 314,95 et 337,25 mètres. Cette nouvelle zone qui est située au contact des roches ultramafiques minéralisées en pyrite et arsénopyrite, correspond au secteur du nez de pli qui est bien visible sur le levé magnétique et demeure ouverte dans toutes les directions.

Tableau 1 : Meilleurs résultats du sondage SAM-20-15

Sondage De (m) À (m) Au g/t Long.(m) SAM-20-15 84,00 84,40 2,59 0,40 84,40 85,35 0,19 0,95 314,95 315,50 0,39 0,55 315,50 316,50 0,01 1,00 316,50 317,10 1,42 0,60 317,10 318,15 23,0 1,05 318,15 319,00 0,54 0,85 319,00 319,75 0,42 0,75 335,00 335,60 0,12 0,60 336,75 337,25 0,17 0,50

Mise en garde



Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

Trois (3) sondages ont aussi été complétés sur une maille de 50 mètres au-dessus et latéralement de la zone Golden Delilah qui avait rapporté 99,1 g/t Au sur 0,40 mètre dans le sondage SAM-20-10 (voir le communiqué de presse de Midland du 1er septembre 2020). Le sondage SAM-20-12, effectué à 50 mètres au-dessus du trou SAM-20-10, a intersecté la zone Golden Delilah et a titré 2,52 g/t Au sur 1,05 mètre entre 85,65 et 86,70 mètres. Les sondages SAM-20-13 et 14 qui ont été complétés à 50 mètres latéralement de chaque côté du sondage SAM-20-10 n’ont retourné que des valeurs anomales en or.

Les trois (3) autres sondages (SAM-20-16, 17, 07EXT) complétés lors de cette campagne afin de tester des anomalies géophysiques (PP) n’ont intersecté que quelques valeurs aurifères anomales sur des intervalles métriques.

Midland prépare actuellement une prochaine campagne de forage de plus de 3 500 mètres afin de faire le suivi de cette nouvelle zone ainsi que de tester le secteur favorable entre celle-ci et la zone Golden Delilah.

Tableau 2 : Coordonnées des sondages SAM-20-12 à SAM-20-17 ; SAM-20-07EXT

Sondage Est Nord Azm Pend. Long. (m) SAM-20-12 697,587 5,529,950 N215 -50 140,5 SAM-20-13 697,566 5,530,006 N215 -55 201,0 SAM-20-14 697,655 5,529,945 N215 -50 201,0 SAM-20-15 697,955 5,529,650 N265 -50 432,0 SAM-20-16 698,290 5,529,592 N170 50 298,4 SAM-20-17 697,175 5,530,220 N200 -50 227,6 SAM-20-07EXT 698,027 5,529,781 N200 -50 309,0 7 sondages UTMNAD83Z17 Total 1809,5

Contrôle de la Qualité



La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons des forages de la zone minéralisée sur Samson ont été analysés par Absorption Atomique (AA-23) avec une finition gravimétrique pour les échantillons avec des teneurs >10 g/t Au au laboratoire d’ALS Minerals à Val d’Or au Québec.

Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires ALS de Vancouver (Colombie-Britannique) et de Lima (Pérou).

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7747c246-0195-456c-8215-76b51e3cc6bd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62ee14be-eb6a-4ce9-ab88-c47c5c346936

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a36adc3-d6e8-40b3-b2e4-b2f27adc71fe

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb73e9b4-6f88-48c4-9f28-a53889042461

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/763b0bdd-2e14-4a15-becc-9eb41a591b16

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79ee538f-90de-4b21-8c39-1e7fd0a4b8f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40ca15d3-35a6-40f7-96f0-63bb8691e404

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58951f15-27e2-4f0a-a7d7-82105d3a8b90