MONTRÉAL, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est heureux d'annoncer une entente avec l'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) et la mise en place réussie de ses outils et services CLM pour AIMCo à partir de sa solution d'approvisionnement stratégique ASC .



La solution mise en œuvre pour AIMCo facilite la gestion efficace des contrats et des factures en ligne, la sauvegarde et l'administration des documents ainsi que la recherche et la production de rapports, et inclut de nombreuses autres fonctionnalités puissantes conçues pour rationaliser le processus de contrat et de facturation et faire économiser à l'organisation des milliers d'heures de travail grâce à l'automatisation. De février à juin 2020, près de 1 000 factures ont été traitées sur le système CLM de mdf commerce, représentant 19 millions de dollars en factures.

AIMCo est l'un des gestionnaires de placements institutionnels les plus importants et les plus diversifiés au Canada. Il investit dans le monde entier pour le compte des fonds de pension, des fonds de dotation et des fonds publics de l'Alberta. AIMCo gère 115 milliards de dollars d'actifs et a gagné 11,5 milliards de dollars en revenus nets d'investissements en 2019.

« La solution ASC de mdf commerce a apporté à AIMCo des flux de travail automatisés, la signature électronique, une visibilité et des rapports qui ont répondu à nos besoins commerciaux uniques en termes de CLM et de gestion des factures », a déclaré Marc Tomlinson, directeur de l'approvisionnement, AIMCo. « Les approbations en ligne des factures se font en cinq minutes seulement, ce qui nous rend beaucoup plus efficaces à travers toute l'organisation ».

« Nous sommes ravis que la mise en œuvre de notre solution de gestion des contrats et de la facturation ait été un tel succès pour AIMCo », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Nous sommes convaincus que nos solutions d'approvisionnement stratégique peuvent améliorer considérablement les processus grâce à une intégration, une numérisation et une automatisation intelligentes ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com , suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements:

mdf commerce

Mark Eigenbauer

Président, approvisionnement stratégique

Numéro sans frais : 1-877-677-9088, #6250

Courriel : meigenbauer@mdfcommerce.com