亞特蘭大和香港, Jan. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Advantage 今天宣佈公司已獲得外判供應商審計報告 (OSPAR) 認證，成為 2021 年第一家獲得此認證的背景調查公司。



為了獲得認證，First Advantage 根據外判服務供應商的控制目標和程序指引完成了由 EY 執行的外部審計。這些標準由新加坡銀行協會 (ABS) 制定，這是一個代表商業和投資銀行社區利益的非牟利組織，在新加坡有超過 150 名成員。

First Advantage 的合規總裁 Josephine Kenney 表示：「First Advantage 致力為我們的客戶提供最高水準的服務。我們很榮幸能符合嚴格的 ABS 指引，並獲確定為 2021 年第一家獲得 OSPAR 認證的全球背景篩查供應商。」

截至 2020 年 12 月 8 日，First Advantage 獲認可為外判服務供應商 (OSP)，已獲批准納入官方 ABS OSP 註冊機構。認證自頒發日起的 12 個月內有效，表明 First Advantage 遵守新加坡金融業控制和程序的高度期望。

Kenney 總結說：「First Advantage 已在新加坡的客戶群中建立了良好的聲譽，我們希望這項認證能夠增強他們對我們滿足背景篩選需求的信心。」

關於 First Advantage

First Advantage 提供全面的背景篩選、身份和資訊解決方案，讓僱主能夠存取可採取行動的資訊，從而作出更快、更準確的決策。憑藉先進的全球技術平台和專業人士提供的卓越客戶服務，First Advantage 協助世界各地的客戶建立全面可擴展的可配置篩選計劃，以滿足他們的獨特需求。First Advantage 總部位於喬治亞州亞特蘭大，在北美、歐洲、亞洲和中東設有辦事處。