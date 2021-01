Glostrup, Jan. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTK Holding A/S salg af aktier



I henhold til kapitalmarkedslovens §§ 38 og 39, bekendtgørelse 2017-10-31 nr. 1172 om storaktionærer og selskabslovens § 55, meddeler OTK Holding A/S dags dato, at OTK Holding A/S ikke længere ejer aktier i F.E. Bording A/S på grund af accept af købstilbuddet på F.E. Bording A/S fremsat den 21. december 2020. Aktierne var før accept af købstilbuddet ejet gennem selskabet OTK Holding A/S.

