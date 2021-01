January 12, 2021 11:00 ET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.1.2021 klo 18:00

Yleiselektroniikka Oyj tiedotti 5.1.2021 saaneensa päätökseen PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n (Yhtiöt) yritysoston ja toteuttavansa 15 000 osakkeen suunnatun osakeannin Yhtiöiden myyjälle yrityskaupan osittaiseksi rahoittamiseksi. Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 12.1.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 577 500.



Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun uudet osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, arviolta 13.1.2021. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 13.1.2021.

Espoossa, 12. päivänä tammikuuta 2021

Yleiselektroniikka Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Yleiselektroniikka-konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj.€ ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Vuoden 2021 alussa muodostettu betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palveleva liiketoimintayksikkö, joka koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.