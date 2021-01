ST-GEORGES, Québec, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Komutel, leader dans le développement de solutions de communications unifiées, a annoncé aujourd’hui qu’une organisation importante de sécurité publique a choisi les solutions NG9-1-1 de Komutel par l’intermédiaire de son partenaire Combat Networks afin de leur fournir un système de traitement des appels 9-1-1 de nouvelle génération et à la fine pointe de la technologie.



Ce grand centre (PSAP) est notamment responsable du fonctionnement de plus de 20 centres de communication d’ambulances en Ontario et a le défi de fournir un service fiable pour plus de 1,000 lignes téléphoniques et 200 postes d’opérateurs.

En collaboration avec Combat Networks et Avaya, cette architecture NG9-1-1, conçue au Canada pour répondre aux exigences spécifiques du NG9-1-1 des PSAP canadiens, continue de franchir des étapes importantes dans les essais du NG9-1-1 au Canada:

Premiers au Canada à réussir un appel NG9-1-1 avec une “solution disponible sur le marché”. En savoir plus: Komutel et Avaya réussissent le premier appel de test NG9-1-1 - Komutel

Premiers au Canada à effectuer un transfert NG9-1-1 entre deux PSAP. En savoir plus: Test transfert appel NG911 réussi Canada - Komutel

Commentaires:

“Nous sommes fiers que notre engagement et notre participation à l’évolution des services NG9-1-1 au Canada nous placent dans une position de leader pour offrir des solutions NG9-1-1 de bout en bout avec Combat Networks pour cet important PSAP de l’Ontario. Nous continuons de développer notre expertise en matière de NG9-1-1 afin de soutenir la mise en place de services de communication d’urgence les plus efficaces pour les Canadiens.

- Yves Laliberté, Président, Komutel

À propos de Komutel

Komutel est un leader canadien dans le développement de solutions de communication 9-1-1 qui s'intègrent facilement à l'infrastructure informatique et de télécommunications existante de notre client de sécurité publique (TI, VoIP, TDM, UC, Centrex, VM, mobiles et radio). Le portfolio de solutions 9-1-1 de Komutel est conçu pour être rentable et faciliter la migration de l'environnement existant vers le NG9-1-1 basé sur les normes Nena i3 tout en minimisant les risques et les perturbations autant que possible. Basée sur des normes ouvertes, l'architecture de Komutel permet aux clients de configurer les applications modulaires en fonction de leurs besoins, exigences et préférences opérationnelles spécifiques. Komutel est une société canadienne privée fondée en 2001. www.komutel.com

À propos de Combat Networks

Depuis juillet 2001, Combat Networks aide ses clients en concevant et en architecturant des réseaux de fine pointe et à hautes performances. Nous avons procédé à l’installation, la formation de fournisseurs ainsi qu’à la maintenance, la surveillance (NOC) et le dépannage selon les besoins. Basés à Ottawa et disposant de bureaux dans tout le Canada, nous desservons un grand nombre des plus grands ministères fédéraux et provinciaux du pays, des services de santé, des forces de police, des municipalités et des entreprises du classement Fortune 1000. Notre mission d'entreprise est d'être reconnue par nos clients comme la ressource externe des plus compétente, réactive et précieuse pour les infrastructures de réseau où la sécurité, les performances et la fiabilité sont des exigences vitales. Tout le monde chez Combat est concentré et dédié à votre succès en fournissant une solution avec un cycle de vie complet, de la planification du réseau et de la gestion de projet jusqu'au support après-vente et aux services de transition du réseau. Combat a les personnes, les compétences et les produits pour travailler pour vous à tous les stades du cycle de vie de l'infrastructure réseau. Visitez notre site à l'adresse www.combatnetworks.com

À propos d’Avaya

Les entreprises sont construites sur la base des expériences qu'elles fournissent, et chaque jour, des millions de ces expériences sont construites par Avaya. Depuis plus de cent ans, nous avons permis à des organisations du monde entier de gagner - en créant des expériences de communication intelligentes pour les clients et les employés. Avaya construit des solutions ouvertes, convergentes et innovantes pour améliorer et simplifier les communications et la collaboration - dans le “cloud”, sur site ou un hybride des deux. Pour développer votre entreprise, nous nous engageons à innover, à établir des partenariats et à nous concentrer sans relâche. Nous sommes l'entreprise technologique à laquelle vous faites confiance pour vous aider à offrir des expériences qui comptent. Visitez-nous sur www.avaya.com.