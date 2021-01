Bilan annuel du contrat de liquidité de la société ARTEA

Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA à TSAF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2020 :

2 183 actions,

13 555,58 €.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA

(ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Prochaine publication financière :

Chiffre d’affaires annuel, le 26 février 2021

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe des concepts immobiliers innovants dits de 3ème génération en intégrant des services et en développant son concept « Hospitality at Work & Hospitality to Live ».

Depuis 20 ans, grâce à son écosystème, ARTEA propose des immeubles green produisant leurs propres énergies et une gamme de services à valeur ajoutée notamment au sein de ses ARTEPARC où l’on retrouve en plus du bureau : coworking, crèches, restaurants, salle de sport, santé… En 2009, ARTEA livre le 2ème immeuble à énergie positive de France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire à énergie positive de France. Ce concept a continué à évoluer pour être développé dans différentes grandes villes.

Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de 250 000 m² de bureaux et services green dont environ un tiers a été conservé en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€.

