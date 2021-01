EBITDA for 2020



På baggrund af vores foreløbige og ureviderede regnskabsrapportering forventer vi et driftsresultat (EBITDA) på 18,0 mia. kr. for 2020, hvilket overstiger vores seneste udmeldte forventninger på 16-17 mia. kr.

Den højere indtjening er primært af midlertidig karakter, men i årets sidste måneder har vi også set en stærk operationel performance i hele koncernen. Vi opnåede en højere end forventet indtjening fra vores driftsaktiver og trading vedrørende afdækning af vores eleksponeringer, og vi oplevede ligeledes midlertidige positive effekter i vores gasporteføljeforretning som følge af højere gaspriser ved årets udgang. Desuden blev de faste omkostninger lavere end forventet i hele koncernen, og projektudviklingsomkostningerne i USA blev ligeledes lavere end forventet, primært på grund af timing.

Finansielle forventninger til 2021

Koncern EBITDA guidance

I 2021 forventes driftsresultatet (EBITDA) eksklusive nye partnerskabsaftaler at udgøre 15-16 mia. kr.

Forventninger til 2021, mia. kr. 2020 realiseret1 2020 realiseret

eksl. RBC1,2 2021 guidance3 EBITDA 18,0 17,1 15-16 Offshore 14,8 14,8 Lavere Onshore 1,1 1,1 Højere Markets & Bioenergy 2,1 1,2 Lavere 1 Business performance-princippet 2 Uden den danske eldistributionsforretning samt

privatkunde- og udendørsbelysningsforretningerne (RBC) 3 Uden nye partnerskaber, i forhold til 2020 ekskl. RBC

Vores forventninger til EBITDA omfatter i lighed med tidligere år ikke indtjening fra nye partnerskabsaftaler, da det er vanskeligt at forudsige det nøjagtige tidspunkt for eventuelle delvise frasalg og fordelingen af indtjeningen mellem årene, hvis partnerskabet omfatter en entrepriseaftale.



Af nye partnerskabsaftaler i 2021, forventer vi at kunne afslutte det delvise frasalg på 50 % af havvindmølleparken Greater Changhua 1 i 2021 efter at have indgået aftale i december 2020. Vi planlægger også at frasælge en andel på 50 % af Borssele 1 & 2 omkring sommer. Endelig vil vi undersøge mulighederne for at gennemføre et delvist frasalg af vores solenergiportefølje efter idriftsættelsen af solenergiprojektet Muscle Shoals i tredje kvartal. Selv om gevinsterne fra disse delvise frasalg ikke er indregnet i vores guidance, er der taget højde for den afledte reduktion i indtjeningen fra de enkelte sites.

Vi havde ingen indtjening fra nye partnerskabsaftaler i 2020, mens EBITDA fra eksisterende partnerskaber forventes at ligge på 1,6 mia. kr. I 2021 forventes EBITDA fra eksisterende partnerskaber at være tæt på nul.

I 2020 frasolgte vi vores danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning, hvilket bidrog med 0,9 mia. kr. til EBITDA i 2020.

2020 realiseret & 2021 guidance Mia.kr. 2020 realiseret 18,0 Den danske eldistributionsforretning samt privatkunde- og udendørsbelysningsforretningerne -0,9 Eksisterende partnerskaber -1,6 2020 sammenlignelig 15,5 Offshore1 Lower Onshore1 Higher Markets & Bioenergy1 Lower IFRS 9 engangseffekter 1,0 2021 guidance 15,0-16,0 1 Ekskl. IFRS 9 engangseffekter

Retningsgivende indtjeningsudvikling for forretningsområderne

Indtjeningen i Offshore (eksklusive nye partnerskabsaftaler) forventes at være lavere end i 2020. Indtjeningen forventes også at være lavere end i 2020, når der justeres for den ikke-tilbagevendende indtjening fra eksisterende partnerskaber i 2020 (ca. 1,6 mia. kr.) og den positive effekt (ca. 1 mia. kr.) af den ophørte rapportering i henhold til business performance-princippet i 2021 (se nedenfor). Den positive effekt på driftsindtjeningen, der skyldes modtagelsen af CfD’er for de sidste 400 MW på havvindmølleparken Hornsea 1 fra april samt helårseffekten af Borssele 1 & 2 fratrukket reduktion i site-indtjeningen fra det antagede delvise frasalg, vil blive mere end modsvaret af en række negative effekter. I 2021 forventer vi en stigning i udgiftsførte projektudviklingsomkostninger, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger relateret til havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 & 2a og Hornsea 2, inden produktionen påbegyndes i 2022, højere TNUoS-afgifter og lavere indtjening fra Horns Rev 2, hvis støtte bortfaldt i oktober 2020. Endelig var vindhastigheden i 2020 højere end normalt, hvilket udgør den største negative påvirkning i forhold til sidste år.

Indtjeningen i Onshore forventes at være højere end i 2020 som følge af øget indtjening fra nyligt idriftsatte vindmølleparker og solcelleanlæg fratrukket en reduktion i site-indtjeningen fra det mulige delvise frasalg af vores solenergiportefølje. Den øgede driftsindtjening vil blive delvist modsvaret af højere omkostninger vedrørende den strategiske ekspansion af forretningen og en negativ effekt af indregningen af derivater i forhold til sidste år.

Indtjeningen i Markets & Bioenergy (eksklusive den frasolgte danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning) forventes at være lavere end i 2020. De positive effekter af revurderingen af gaslagre forårsaget af de stigende gaspriser, især i fjerde kvartal 2020, forventes delvist at blive reverseret i 2021.

Vi stopper med at rapportere ifølge business performance-princippet fra 2021

Fra 2021 vil vi i vores finansielle rapportering ikke længere anvende det supplerende business performance-princip, men kun rapportere på baggrund af IFRS. Det sikrer en enklere rapportering, og at vi overholder fremtidige rapporteringskrav.

Overgangen medfører, at markedsværdien af vores business performance-afdækninger (vedrørende råvarer og tilhørende valutaer), der er udskudt til senere indregning ved udgangen af 2020, bortfalder, da den allerede er indregnet i resultatopgørelsen i henhold til IFRS.

I 2021 forventes vores EBITDA i henhold til IFRS at være ca. 1 mia. kr. højere, end hvis vi havde fortsat med at rapportere i henhold til business performance-princippet. Hovedparten heraf vedrører indtjening fra Offshore sites.

Ørsted offentliggør sin årsrapport for 2020 den 3. februar 2021.

