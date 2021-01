Eragny-sur-Oise, France, le 12 janvier 2021 à 18h00 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

Nombre d’actions : 584 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : -35,87 euros

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 4,582 titres 1,803.84 EUR 513 transactions VENTE 5,010 titres 1,947.17 EUR 503 transactions





Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Invest Securities :

Nombre d’actions : 1 012 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 364,57 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 18 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

74 738 titres

7 561,33 euros

Il est précisé que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le détail des opérations journalières est communiqué dans le tableau ci-dessous :

Achats Vente ALSAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 513 4 582 1 803,84 503 5 010 1 947,17 20200701 4 59 29,32 1 1 0,50 20200702 3 38 18,60 6 101 51,73 20200703 5 75 36,77 5 60 31,07 20200706 1 1 0,52 9 158 82,22 20200707 4 71 35,64 5 62 32,71 20200708 4 57 28,40 2 21 10,75 20200709 4 56 27,30 1 1 0,49 20200710 5 65 30,90 1 1 0,48 20200713 2 14 6,45 5 71 33,60 20200714 3 35 16,15 4 56 26,75 20200715 4 55 25,63 1 1 0,48 20200716 2 15 6,90 4 56 26,41 20200717 1 1 0,48 5 67 32,33 20200720 5 75 35,28 2 12 5,82 20200721 3 38 18,30 1 1 0,49 20200722 1 1 0,49 6 119 59,14 20200723 5 58 28,61 2 21 10,67 20200724 4 32 15,39 1 1 0,49 20200727 3 22 10,49 11 202 105,98 20200728 4 51 24,87 5 57 28,71 20200729 4 51 24,84 2 2 1,00 20200730 4 46 22,17 4 50 24,93 20200731 4 39 18,42 1 1 0,47 20200803 3 24 11,50 2 21 10,29 20200804 4 18 8,48 4 56 27,10 20200805 5 22 10,26 2 21 10,11 20200806 2 4 1,88 2 221 103,02 20200807 4 25 11,59 2 19 9,01 20200810 5 21 9,67 3 30 14,25 20200811 1 1 0,69 11 145 100,76 20200812 8 57 28,86 2 15 7,95 20200813 7 48 22,87 1 1 0,49 20200814 5 32 14,45 6 78 36,63 20200817 5 37 17,21 2 16 7,65 20200818 4 24 10,95 3 21 9,87 20200819 4 24 10,78 2 9 4,14 20200820 6 41 17,55 1 1 0,45 20200821 4 22 9,22 1 1 0,43 20200824 1 1 0,43 4 44 18,81 20200825 2 5 2,07 2 14 5,88 20200826 3 19 7,84 3 22 9,30 20200827 4 24 9,88 3 22 9,35 20200828 2 10 4,09 4 41 17,23 20200831 4 27 11,03 2 9 3,76 20200901 6 46 17,69 1 1 0,39 20200902 4 23 8,62 1 1 0,38 20200903 1 1 0,38 4 44 16,77 20200904 1 1 0,38 3 22 8,35 20200907 5 38 13,90 5 56 21,47 20200908 3 23 8,61 6 67 26,80 20200909 5 45 16,75 4 36 14,04 20200910 3 26 9,47 6 60 22,71 20200911 4 35 13,11 1 1 0,38 20200914 4 32 11,85 4 36 13,86 20200915 4 32 11,84 1 1 0,37 20200916 1 1 0,37 4 39 14,56 20200917 3 27 10,04 1 1 0,37 20200918 3 21 7,78 1 1 0,38 20200921 4 30 10,94 4 40 15,20 20200922 3 25 8,88 4 39 14,39 20200923 4 32 11,52 3 20 7,39 20200924 4 32 11,37 4 39 14,31 20200925 4 34 11,90 2 8 2,87 20200928 2 9 3,18 6 72 26,55 20200929 4 36 12,65 5 48 18,14 20200930 3 25 8,97 2 10 3,69 20201001 1 1 0,35 2 10 3,55 20201002 6 63 21,69 1 1 0,35 20201005 5 50 16,52 11 125 45,09 20201006 10 92 37,69 5 50 22,08 20201007 3 25 9,55 6 71 28,12 20201008 5 52 20,68 1 1 0,40 20201009 11 100 35,72 1 1 0,36 20201012 7 53 18,56 1 1 0,36 20201013 1 1 0,35 3 31 10,80 20201014 1 1 0,34 1 1 0,34 20201015 4 29 9,77 1 1 0,34 20201016 2 10 3,36 1 1 0,34 20201019 2 10 3,34 3 32 10,89 20201020 6 42 13,84 1 1 0,33 20201021 5 33 10,38 4 53 17,23 20201022 5 37 11,35 1 1 0,32 20201023 7 45 13,31 2 4 1,23 20201026 11 62 17,45 4 54 16,54 20201027 9 49 12,47 2 21 5,66 20201028 10 58 13,41 1 1 0,24 20201029 7 35 7,37 2 21 4,60 20201030 5 25 5,13 10 161 35,23 20201102 1 1 0,23 9 134 30,66 20201103 2 15 3,47 7 90 21,59 20201104 4 47 11,26 5 53 13,10 20201105 10 119 27,56 4 41 10,20 20201106 1 1 0,25 11 135 33,90 20201109 5 66 16,25 4 33 8,59 20201110 5 62 15,00 2 12 3,00 20201111 3 29 6,97 2 15 3,69 20201112 2 19 4,57 4 39 9,64 20201113 2 20 4,83 2 15 3,69 20201116 1 1 0,25 9 94 24,39 20201117 3 32 8,28 5 37 10,01 20201118 6 77 19,84 2 11 2,96 20201119 3 30 7,55 1 1 0,25 20201120 4 43 10,59 4 38 9,75 20201123 1 1 0,26 4 39 10,14 20201124 2 20 5,03 3 30 7,74 20201125 3 32 7,97 3 30 7,72 20201126 3 27 6,72 4 41 10,57 20201127 1 1 0,25 4 33 8,39 20201130 2 21 5,29 2 13 3,34 20201201 1 1 0,26 11 101 27,90 20201202 1 1 0,29 4 25 7,13 20201203 4 53 14,42 5 29 8,67 20201204 3 34 9,24 2 10 2,80 20201207 4 51 13,61 4 27 7,54 20201208 4 55 14,82 4 31 8,62 20201209 5 66 17,37 1 1 0,27 20201210 5 65 16,94 3 24 6,46 20201211 1 1 0,27 1 1 0,27 20201214 1 1 0,27 7 81 21,61 20201215 4 52 13,61 11 103 28,68 20201216 4 58 15,18 9 77 21,66 20201217 1 1 0,28 11 85 24,37 20201218 5 81 22,10 6 40 11,43 20201221 4 58 15,33 11 77 21,63 20201222 1 1 0,35 11 63 22,21 20201223 1 1 0,90 11 44 39,60 20201224 11 74 75,07 6 11 12,20 20201225 0 0 0,00 0 0 0,00 20201228 0 0 0,00 0 0 0,00 20201229 10 136 89,82 0 0 0,00 20201230 9 119 63,52 11 31 18,72 20201231 10 121 81,71 1 1 0,69

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne(95610 Eragny sur Oise –France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

