Publication immédiate – 12 janvier 2021

Louvain-la-Neuve, Belgique, 12 janvier 2021 - Ion Beam Applications SA (IBA) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions propres à compter du 13 janvier 2021, en application de l’article 7:215 du Code belge des sociétés et des associations.

Par décision du conseil d’administration du 18 décembre 2020, prise en exécution de l’autorisation donnée par l’AGE du 10 mars 2020, IBA a lancé un programme de rachat d’actions propres au travers d’un intermédiaire de marché selon les termes d’un mandat discrétionnaire. Ce programme porte sur un maximum de 357.000 actions ordinaires et, selon les conditions du marché, devrait être exécuté au plus tard le 31 mai 2021. Son objectif est de couvrir les obligations de livraison d’actions par la société dans le cadre d’un plan d’intéressement à long terme octroyé à certains employés sous la forme d’options sur actions.

IBA surveillera en permanence ses obligations actuelles et futures dans le cadre de ses plans d’intéressement afin de maintenir un niveau adéquat d'actions propres.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

