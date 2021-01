Seul transporteur aérien au Canada et l’un des premiers au monde à atteindre le rang le plus élevé pour ses mesures de santé et de sécurité



MONTRÉAL, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada est aujourd’hui reconnue champion mondial pour son engagement à l’égard de la sécurité sanitaire de ses clients et de ses employés, avec la certification de niveau diamant attribuée par l’APEX, en collaboration avec SimpliFlying. Cette certification salue les nombreuses initiatives lancées par Air Canada depuis le début de la pandémie de COVID-19, dont le programme Air Canada SoinPropre+, un ensemble de mesures de biosécurité que la société aérienne continue de raffiner et de rehausser en se fondant sur les meilleures pratiques à l’échelle du globe.

Air Canada est l’un des premiers transporteurs aériens au monde, et le seul au Canada, à se voir conférer par l’Airline Passenger Experience Association (APEX) la certification de niveau diamant, l'échelon le plus élevé d’une évaluation comprenant 66 critères. La certification de niveau diamant signifie qu’Air Canada a atteint le degré de biosécurité de qualité hospitalière pour ses mesures adoptées au début de la pandémie.

« Nous avons consacré des efforts considérables visant à préserver la sécurité de nos employés et de nos clients, a expliqué Samuel Elfassy, vice-président – Sécurité, d’Air Canada. Très tôt,s nous avons constitué un comité de gestion de crise, toujours actif aujourd’hui, qui supervise le fonctionnement efficace de tous nos protocoles sanitaires. Air Canada fait figure de chef de file dans l’établissement de nouvelles mesures fondées sur une approche scientifique pour combattre la COVID-19, comme le programme complet de biosécurité Air Canada SoinPropre+, mis en place au début de la pandémie. Nous avons tout repensé : le processus d’enregistrement, le traitement des bagages, les services à bord, les couvre-visages obligatoires et le processus de prise de température avant le vol, tout en bonifiant nos procédures d’entretien cabine. »

« La cote de l’APEX confirme qu’Air Canada possède l’un des meilleurs programmes de biosécurité dans l’industrie du transport aérien, et établit les normes les plus élevées d’hygiène, de propreté et d’application des recommandations des autorités de santé publique, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d’Air Canada. Cela confirme le travail remarquable accompli par l’ensemble des équipes d’Air Canada pour rapidement adapter et redéfinir tous les aspects de ses activités, et veiller à ce que la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés soient toujours la priorité absolue. »

Air Canada a pris les devants du secteur du transport aérien dans la lutte contre la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger des clients le port d’un couvre-visage à bord et la première société aérienne des Amériques à prendre la température des clients avant l’embarquement.

La société aérienne s’est également associée à McMaster HealthLabs (MHL) et à l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans une étude qui a démontré la faisabilité de tests de dépistage aux aéroports pour contribuer à réduire la durée de la période de quarantaine obligatoire. Les résultats provisoires, issus de 20 000 tests effectués auprès de plus de 8 600 participants du 3 septembre au 2 octobre 2020, indiquent que 99 % d’entre eux ont obtenu un résultat négatif d’infection par la COVID-19.

Air Canada est un ardent défenseur, depuis plusieurs mois, de l’utilisation des tests de dépistage rapides dans les aéroports partout au Canada comme couche de protection supplémentaire pour les clients, les employés et tous les Canadiens.

« Dans le domaine de la sécurité sanitaire, les mesures extrêmement proactives prises par Air Canada témoignent du niveau le plus élevé d’attention portée aux passagers, a indiqué Joe Leader, chef de la direction de l’APEX. D’après l’audit des processus et des procédures d’Air Canada réalisé par l’APEX en collaboration avec SimpliFlying, la société aérienne a dégagé un résultat de niveau diamant, plus de 200 points supérieur à la norme d’excellence en matière de sécurité exigée des transporteurs aériens en période de pandémie de COVID-19. Nous saluons les efforts exceptionnels d’Air Canada dans la protection de ses passagers. »

Air Canada a aussi multiplié les collaborations médicales pour améliorer les mesures de biosécurité dans l’ensemble de ses activités, notamment avec Cleveland Clinic Canada, pour des services de consultation médicale et, depuis 2019, avec BlueDot, établie à Toronto, pour la surveillance mondiale en temps réel des maladies infectieuses. La société aérienne continue d’explorer d’autres partenariats possibles avec des entreprises des secteurs technologique et médical pour renforcer ses protocoles de biosécurité.

L’audit de sécurité sanitaire mené par l’APEX, en collaboration avec SimpliFlying, vise à établir une norme en matière de sécurité sanitaire pour les transporteurs aériens du monde entier afin d’assurer la sécurité des clients, tout en mettant en lumière les meilleures pratiques déjà adoptées dans l’industrie. Fondée il y a 43 ans, l’Airline Passenger Experience Association (APEX) est une organisation sans but lucratif, la plus importante association internationale de transporteurs aériens dans le monde à se vouer entièrement à l’amélioration de l’expérience client.

