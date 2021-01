EDMONTON, Alberta, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alberta Innovates et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) s’associent dans le cadre d’un partenariat unique pour aider les chercheurs des universités albertaines à commercialiser leurs innovations dans le secteur des technologies émergentes.



Les subventions pour l’avancement CRSNG (Alliance)-Alberta Innovates offrent un financement aux chercheurs qui ont fait des découvertes prometteuses pour les aider à commercialiser le fruit de leurs travaux de recherche. Le financement appuiera les travaux menés dans des laboratoires universitaires, de l’étape de la recherche conceptuelle jusqu’à celle de la mise à l’essai et de la validation des prototypes.

Cette nouvelle initiative permettra aux chercheurs des universités albertaines ayant reçu une subvention du CRSNG, à la suite d’une évaluation par des pairs, de développer leurs idées dans le domaine des technologies de l’information et des communications et dans le domaine des matériaux avancés et des technologies de fabrication de pointe. Ces technologies sont essentielles à l’accès aux marchés mondiaux et contribuent à la création d’emplois et à la diversification économique dans les secteurs industriels de l’Alberta.

Un financement maximum de 300 000 $ par projet sur deux ans sera accordé dans le cadre de cette initiative. La contribution de 2,5 millions de dollars d’Alberta Innovates est assortie d’une contribution de 1,25 million de dollars du CRSNG.

Les projets retenus dans le cadre de cette initiative peuvent être admissibles à un soutien supplémentaire dans le cadre des programmes d’investissement entrepreneurial d’Alberta Innovates ou d’initiatives fédérales, comme les subventions De l’idée à l’innovation (INNOV) du CRSNG.

« Ce partenariat entre Alberta Innovates et le CRSNG aidera à stimuler l’économie de l’Alberta en favorisant la commercialisation des idées des innovateurs albertains, ce qui créera des emplois dans la province et contribuera à diversifier l’économie. »

Doug Schweitzer, ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation

« Ce partenariat aidera nos universités à transformer les découvertes en occasions d’affaires. En aidant à transformer les résultats de la recherche en des applications commerciales, nous contribuons à bâtir une économie plus forte et nous veillons à ce que nos étudiants acquièrent les compétences, les connaissances et les capacités dont ils ont besoin pour réussir. »

Demetrios Nicolaides, ministre de l’Enseignement supérieur

« La recherche et l’innovation stimulent l’économie de l’Alberta. Le financement précoce qui est offert aux chercheurs ayant fait des découvertes prometteuses, par l’intermédiaire des subventions pour l’avancement CRSNG (Alliance)-Alberta Innovates, accélère le processus de commercialisation. Ces découvertes peuvent donner naissance à de nouveaux produits ou même à de nouvelles entreprises, ce qui est bon non seulement pour les innovateurs, mais aussi pour tous les Albertains. »

Rollie Dykstra, vice-président directeur, Impact, Alberta Innovates

« Le CRSNG est heureux d’élargir son partenariat avec Alberta Innovates dans le cadre de cette possibilité de financement unique. En misant sur le talent et le savoir-faire technologique des chercheurs des universités albertaines, il sera possible d’ouvrir la voie à la commercialisation des idées novatrices des chercheurs. Ceux-ci pourront ainsi plus facilement transformer leurs découvertes en des technologies émergentes qui donneront lieu à des avantages concrets pour les Albertains et les autres Canadiens. »

Alejandro Adem, président, CRSNG

CONTEXTE

Les titulaires d’une subvention du CRSNG installés dans une université de recherche albertaine pourront présenter une demande de subvention pour l’avancement CRSNG (Alliance)-Alberta Innovates à compter du 12 janvier 2021. Pour connaitre tous les détails du programme, consultez le site Web d’Alberta Innovates, NSERC Alliance – Alberta Innovates Advance Program.

Le CRSNG vise à faire du Canada un pays de découvreurs et d’innovateurs, au profit de tous les Canadiens. Il appuie les étudiants dans leurs études supérieures, encourage et appuie la recherche axée sur la découverte et favorise l’innovation en incitant les entreprises canadiennes à investir dans des projets de recherche d’établissements postsecondaires et à y participer. Les chercheurs appuyés par le CRSNG sont à l’avant-garde des sciences, s’appuyant sur la longue tradition d’excellence du Canada sur le plan scientifique. Consultez le site Web du CRSNG pour obtenir de plus amples renseignements.

Alberta Innovates investit dans la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat pour stimuler la croissance et la diversité économiques de la province. L’organisme offre une expertise technique, des conseils et un soutien en entrepreneuriat, des possibilités de partenariat et du financement pour aider à concrétiser les meilleures idées. Il soutient un large éventail d’activités liées à la recherche et à l’innovation, de la découverte à l’utilisation. C’est grâce à la collaboration, pierre angulaire de sa mission, que les grands esprits et les grandes idées se rencontrent.

Découvrez comment l’Alberta innove : albertainnovates.ca