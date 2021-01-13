纽约州威廉斯维尔, Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 22nd Century Group, Inc.（NYSE American: XXII ）是一家领先的植物性生物技术公司，专注于减少烟草危害的超低尼古丁含量烟草和大麻研究。该公司今天宣布，依据其最新的销售预测结果，公司将显著扩大VLN®低尼古丁含量烟草的种植计划。VLN®烟草的增加种植是该公司已经具备相当规模的VLN®存量的补充，这种烟草被指定用于22nd Century的VLN®低尼古丁含量香烟的推出和初始销售。22nd Century关于VLN®香烟的的风险改良烟草产品（MRTP）申请目前正在接受美国食品药品管理局（FDA）最后阶段审查。一旦获得授权，22nd Century将开始销售其VLN®香烟。与传统香烟品牌相比，这种香烟的尼古丁含量减少了95% 。届时22nd Century将拥有获FDA认可改良风险声称的唯一可燃性香烟产品，而这可能成为22nd Century商业销售的一个催化剂，即使只获取美国烟草销售中的一小部分，也可能使该公司的收入和市值呈指数级增长。



“我们准备在获得FDA市场营销授权后90天内推出我们的VLN®香烟”，22nd Century集团首席执行官James A. Mish表示。“美国有超过3400万吸烟者。研究表明，这些吸烟者中的大多数都在寻找替代产品。在看到展示的VLN®样品后，我们研究项目中60%的成人吸烟者表示有意使用VLN®香烟。此外，2019年美国疾病控制和预防中心（CDC）的一项 调查 发现，80%的美国吸烟者赞成减少香烟中的尼古丁含量。我们相信成人吸烟者将对VLN®非常感兴趣，而这种新的VLN®烟草将帮助我们实现基于最新销售预测的预期需求。”

Mish还表示：“除了向美国吸烟者推出VLN®之外，我们还坚定致力于向每一家香烟制造商发放我们的技术许可，以便他们能够遵循FDA实现所有香烟“不致瘾”的计划。我们期待着烟草行业能够和我们一道真正减少吸烟所造成的危害，保护子孙后代免遭烟瘾之害。”

22nd Century与选定烟草种植方合作，在整个美国烟草种植带推广新的VLN®烟草，为美国处境艰难的家庭农户创造一项新的收入来源。该公司的专有技术低尼古丁含量烟草平均每克仅含0.5毫克尼古丁，与每克烟草含20到30毫克尼古丁的传统烟草相比，含量显著降低。

VLN®香烟的尼古丁含量比典型香烟减少95%，将成为FDA开创性的 烟草和尼古丁监管综合计划 的先锋产品。于2017年公布的这项计划旨在为香烟设定一项产品标准，以实现“极少或不会致瘾”的尼古丁水平。FDA 预测 ，指令执行的第一年将帮助超过500万成年吸烟者戒烟，到本世纪末前可挽救超过800万美国人的生命。

该公司计划在FDA批准其MRTP申请的90天内将VLN® King和VLN® Menthol King香烟推向美国的烟草零售商家。VLN®的推出将配合一项引人注目的推广活动，向成年吸烟者介绍世界上尼古丁含量最低的香烟。

关于22nd Century Group, Inc.

22nd Century Group, Inc.（NYSE American： XXII ）是一家领先的植物生物技术公司，专注于通过基因工程、基因编辑和现代植物育种技术来改变烟草植物中的尼古丁水平和大麻植物中的大麻素水平。22nd Century Group的首要使命是通过该公司低尼古丁含量香烟专有技术（尼古丁含量比传统香烟减少95%）减少吸烟造成的危害。公司在大麻领域的首要使命是开发出包含有价值大麻成分和理想农业特性的专有技术大麻植物并实现商业化。

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