紐約州威廉維爾, Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII ) 是以植物為本的領先生物技術公司，專注於減少煙草造成的傷害、尼古丁含量極低的煙草和火麻／大麻研究，其今天宣佈根據公司的最新銷售預測，將大幅擴大 VLN® 低尼古丁含量香煙的種植計劃。22nd Century 已有庫存數量可觀的 VLN® 香煙作為 VLN®® 低尼古丁含量香煙推出和首次銷售，而這次新種植將可增加其數量。美國食品和藥物管理局 (FDA) 目前正就 22nd Century 為 VLN® 香煙提出的「風險改良煙草產品」(MRTP) 申請進行最後階段的審查。 獲得授權後，22nd Century 將開始銷售其 VLN® 香煙，其尼古丁含量比傳統香煙品牌低 95%。擁有唯一具有 FDA 授權的改良煙草產品聲明的可燃香煙，將成為 22nd Century 商業銷售的催化劑，因為即使只佔美國煙草銷售的一小部分，也可能為公司收入和市值帶來可觀增長。



22nd Century Group 行政總裁 James A. Mish 表示：「我們準備在獲得 FDA 營銷授權後 90 天內推出我們的 VLN® 香煙。美國有超過 3,400 萬名吸煙者，研究顯示當中大部分正在尋找替代產品。在看到 VLN® 樣本後，參與我們研究的 60% 成人吸煙者對使用 VLN® 香煙感興趣。此外，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 2019 年的一項 調查 顯示，80% 的美國吸煙者希望能降低香煙的尼古丁含量。我們相信成人吸煙者將會對 VLN® 非常感興趣，而根據最新銷售預測，新種植的 VLN® 煙草有助我們滿足預期需求。」

Mish 續稱：「除了向美國的吸煙者介紹 VLN® 外，我們致力向各香煙製造商授權我們的技術，以便他們遵從 FDA 的計劃，使所有香煙都無法令人成癮。我們期待煙草業與我們攜手，真正降低吸煙造成的傷害，以及預防未來幾代人因香煙成癮。」

22nd Century 與一部分煙草農夫合作，將在整個美國煙草帶種植這種新 VLN® 煙草，從而為美國面臨困境的家族農場創造新的收入來源。公司的專有低尼古丁含量煙草每克煙草平均僅含 0.5 毫克尼古丁，與通常含有 20 至 30 毫克尼古丁的傳統香煙相比，其尼古丁含量顯著降低。

VLN® 的尼古丁含量比傳統香煙的低 95%，將成為 FDA 突破性的 煙草和尼古丁全面監管計劃 的先鋒。該計劃於 2017 年發佈，旨在為香煙設定產品標準，以實現「最低限度或不成癮」的尼古丁含量。FDA 計劃 在執行授權的第一年內，將協助 500 多萬成人吸煙者戒煙，並將於本世紀末拯救 800 多萬名美國人的性命。

在 FDA 授權其 MRTP 申請的 90 天內，22nd Century 計劃向美國的零售煙草商店推出 VLN® King 和 VLN® Menthol King 香煙，並將結合引人注目的營銷活動，向成人吸煙者介紹全球尼古丁含量最低的香煙。

關於 22nd Century Group, Inc.

22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII ) 是領先的植物生物技術公司，致力透過基因工程、基因編輯和現代植物育種，改變煙草植物的尼古丁含量和火麻／大麻類植物中的大麻素含量。22nd Century 在煙草領域的主要使命是透過該公司的專有低尼古丁含量煙草減少吸煙所造成的危害，其尼古丁含量比傳統香煙低 95%。公司在火麻／大麻領域的主要使命是開發和商業化具有寶貴大麻素特徵和理想農學特徵的專有火麻／大麻類植物。

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