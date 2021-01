L’arrivée du train OMNEO Regio 2N sur la ligne N du Transilien coïncide avec la commande de trois trains supplémentaires par SNCF

Fabriqués dans les Hauts-de-France et certifiés « Origine France Garantie », ces nouveaux trains vont moderniser et améliorer le service sur ces lignes parmi les plus fréquentées de France

Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologies ferroviaires, a reçu une commande de 3 trains OMNEO Regio 2N supplémentaires pour le compte d’Île-de-France Mobilités.

Cette commande s’inscrit dans le cadre du contrat signé entre Bombardier et SNCF en 2010, qui prévoit la fabrication d’un maximum de 860 trains de la plateforme OMNEO pour les Régions. Les 3 trains de cette commande seront livrés progressivement à partir de fin 2023, et viendront renforcer le parc déjà en service sur les lignes R & D.

Par ailleurs, cette nouvelle commande coïncide avec l’entrée en service le 14 décembre dernier des trains OMNEO Regio 2N sur la ligne N du réseau SNCF Transilien, entre les gares de Paris-Montparnasse et Sèvres-Rive Gauche.

« Les passagers de la ligne N peuvent maintenant vivre une nouvelle expérience de voyage avec le Regio 2N de Bombardier. Nos ingénieurs ont misé sur l’espace et le confort au profit des voyageurs, sur des équipements intérieurs modernes ainsi que sur la capacité et l’accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite », a déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport, France et Benelux. « Ces trains, entièrement conçus et fabriqués sur notre site de Crespin, dans les Hauts-de-France, ont reçu la certification Origine France Garantie. »

La Région Île-de-France disposera à terme d’une flotte de 145 rames Bombardier OMNEO, dont 73 destinées à la Ligne N.

Le choix de la Région de disposer d’une flotte de matériel de la même plateforme permettra de gagner en flexibilité d’exploitation et d’optimiser les coûts de maintenance. Ces nouvelles rames permettront également d’améliorer la régularité du service.

Une architecture novatrice pour répondre aux attentes spécifiques des voyageurs franciliens

L’architecture du train OMNEO Regio 2N constituée d’une alternance de voitures à 1 et 2 niveaux est particulièrement adaptée aux besoins des lignes denses d’Île-de-France. Cette configuration inédite permet en effet d’allier capacité, accessibilité et confort et de s’adapter à la variété de profils des voyageurs franciliens.

Les voitures à 1 niveau facilitent la montée et la descente des voyageurs grâce à un accès de plain-pied et à deux grandes portes. Le train OMNEO Regio 2N dispose en outre d’une architecture « boa », permettant de se déplacer aisément d’une voiture à l’autre grâce à de larges intercirculations.

Ces éléments assurent une fluidité optimale ainsi qu’une meilleure répartition des voyageurs dans le train : les temps d’arrêt en gare sont donc mieux maîtrisés, ce qui contribue à une meilleure régularité du service.

Le train OMNEO Regio 2N offre davantage de capacité que les Z2N ou les VB2N qu’il remplace et peut accueillir près de 2 100 voyageurs lorsqu’il circule en configuration longue (double rame).

Un train plus confortable et plus accessible

Le train OMNEO Regio 2N a été conçu pour offrir davantage de bien-être aux voyageurs franciliens : double vitrage, climatisation ou plancher chauffant permettent d’assurer un confort optimal, en hiver comme en été. Les grandes baies vitrées augmentent la luminosité naturelle en journée et offrent une meilleure visibilité sur l’extérieur tandis qu’en matinée et en soirée, les éclairages ont été pensés de manière à être efficaces et doux.

Le train OMNEO Regio 2N prend particulièrement soin des personnes à mobilité réduite et a été conçu en veillant au respect des normes européennes d’accessibilité.

Le train offre un accès de plain-pied : en l’absence de marche à franchir, l’entrée et la sortie du train sont donc plus fluides et plus sûres pour tous : voyageurs en fauteuil roulant, passagers avec des poussettes ou des valises...

