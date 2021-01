Heijmans gaat over een periode van vijf jaar tussen de 400 en 500 grondgebonden huurwoningen bouwen in de regio Eindhoven. Deze opdracht maakt deel uit van de pilot Gestandaardiseerde Sociale Huurwoningen, waarbij in totaal 13 woningcorporaties en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de handen ineen hebben geslagen voor een unieke samenwerking om de krapte op de woningmarkt aan te pakken.

Efficiënte bouwstroom

Doel van de pilot is om de komende jaren meer betaalbare, duurzame en sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor huurders om zo de schaarste op de woningmarkt te verminderen. De conceptwoningen van het Heijmans Huismerk maken dit mogelijk dankzij slimme standaardisatie, wat bijdraagt aan lagere bouwkosten en een versneld bouwproces. Door te kiezen voor de conceptwoningen kan er jaarlijks efficiënt een hoeveelheid woningen in de Brainportregio worden gerealiseerd. De woningen kunnen ook ‘Nul Op de Meter’ gebouwd worden. Daarbij is het netto energieverbruik – door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen – tot nul gereduceerd.

Unieke samenwerking

Het betreft een voor Nederland unieke samenwerking. De corporaties en de negen gemeenten in het SGE willen in de komende jaren zo’n 200-250 gestandaardiseerde woningen per jaar realiseren. Naast Heijmans (eengezinswoningen) is ook BAM (appartementen voor 1 of 2 personen) geselecteerd voor deze grote opdracht. De woningen komen te staan in de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. In onder andere Helmond, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven zijn de gestandaardiseerde sociale huurwoningen van het Heijmans Huismerk straks te vinden.

Betaalbare huurwoningen

Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: “Met deze bijzondere samenwerking hebben we de toekomst van de woningbouw in handen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om ons woningbestand uit te breiden.” Ook Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot en bestuurlijk trekker namens de gemeenten is blij met de samenwerking. “Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen.”

Over Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Meewerkende woningcorporaties

De meewerkende woningcorporaties zijn Woonbedrijf, Woonpartners, Wocom, Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, Zaligheden, Goed Wonen, Thuis, Helpt Elkander en Wooninc.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra.

