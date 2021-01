Bonjour,

Capgemini annonce des nominations à la direction du Groupe

Paris, le 13 janvier 2021 - Capgemini annonce plusieurs nominations à la direction du Groupe conjuguant les forces et les talents de Capgemini à travers le monde. Elles sont effectives à compter du 1er janvier 2021.

Trois dirigeants sont nommés à la tête d’entités stratégiques du Groupe (Strategic Business Units)

En Europe, Michael Schulte, auparavant directeur exécutif de Capgemini en Allemagne, est maintenant directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Nord. Jérôme Siméon, auparavant directeur exécutif de Capgemini en France, est nommé directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Sud. Michael Schulte et Jérôme Siméon rejoignent tous deux le Comité de Direction générale du Groupe.

Olaf Pietschner, précédemment à la tête des activités de Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande, devient directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique. Olaf Pietschner rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Des dirigeants expérimentés d'Altran rejoignent le Comité exécutif du groupe Capgemini

William Rozé, précédemment directeur général adjoint d’Altran en charge de l'Europe, est nommé directeur exécutif de l’activité Ingénierie et R&D de Capgemini. Pascal Brier, directeur général adjoint d'Altran en charge de la stratégie, de la technologie et de l'innovation, est nommé directeur de l'innovation du Groupe. William Rozé et Pascal Brier rejoignent tous deux le Comité exécutif du Groupe.

Enfin, Jeroen Versteeg, précédemment directeur général adjoint de la Strategic Business Unit Europe de Capgemini, devient le directeur des ventes (Chief Sales Officer) du Groupe et rejoint le Comité exécutif de Capgemini.

« Je me réjouis d'accueillir au sein de l’équipe de direction de Capgemini des dirigeants du Groupe aussi expérimentés et talentueux. La nomination de deux anciens membres de la direction d'Altran au Comité exécutif vient confirmer encore un processus d’intégration mené de manière fluide depuis l’acquisition l'année dernière, » commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « Dans le cadre de leurs nouveaux rôles, la solide expérience et les réalisations accomplies au cours de leur parcours par chacun des dirigeants nommés bénéficiera grandement aux clients, à l'équipe de direction et au Groupe dans son ensemble. »

ANNEXE

Biographies

Michael Schulte

Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Nord



Membre du Comité de Direction générale du Groupe

Michael Schulte a dirigé Capgemini en Allemagne de juillet 2018 à décembre 2020 après avoir été à la tête des services applicatifs du pays depuis 2013.

Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de Capgemini, tant en Allemagne qu'aux États-Unis, et notamment dans le domaine du conseil en stratégie et en transformation du Groupe. Il a rejoint Capgemini en 1993 en intégrant la branche conseil Gemini Consulting (aujourd'hui Capgemini Invent).

Michael Schulte a étudié l'ingénierie mécanique à l'université de Bochum Ruhr (Allemagne) ainsi qu'à l'université A&M au Texas (États-Unis) et a ensuite obtenu son doctorat dans le domaine de l'ingénierie de production à l'université de la Sarre (Allemagne).

Jérôme Siméon

Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Sud

Membre du Comité de Direction générale du Groupe

Depuis juillet 2018, Jérôme Siméon dirigeait Capgemini en France et était membre du Comité exécutif du Groupe.

Entre juillet 2014 et juillet 2018, il a dirigé l’activité services applicatifs de Capgemini en France après en avoir été le directeur commercial (de juin 2012 à juin 2014).

Précédemment, de 2007 à 2010, il a occupé des fonctions commerciales pour le secteur Telecom & Media de Capgemini après avoir géré le développement et les ventes pour le secteur Property & Services Europe de BT Global Services pendant deux ans.

Il a rejoint Capgemini en 1998, après huit ans au sein du groupe Générale des Eaux / Vivendi. Pour les deux sociétés, il a contribué au développement international du secteur Energy & Utilities au travers de la vente et du pilotage de grands programmes de transformation métier et système d’information.

Jérôme est diplômé de Toulouse Business School (1986-1989).

Olaf Pietschner

Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique

Membre du Comité exécutif du Groupe

Jusqu’en décembre 2020, il dirigeait les activités de Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a rejoint le groupe Capgemini en 2017 en tant que directeur des opérations pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. À ce poste, il a mené la transformation des activités du Groupe dans la région et contribué à sa croissance en menant des programmes clients à succès leur permettant de tirer parti de l’innovation.

Olaf Pietschner est un fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion. En 2020, Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande a été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs pour l'inclusion des LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et queers) et a reçu le trophée « Gold Employer » aux Australian LGBTQ Inclusion Awards.

Il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil et de la transformation digitale, et a notamment occupé des postes de direction chez Origin Energy, News Limited et Deloitte en Australie.

Olaf Pietschner a obtenu un diplôme en administration des affaires de la Verwaltungs und Wirtschaftsakademie de Bochum, en Allemagne, et a suivi un programme dédié au leadership à la Sloan School of Management du MIT.

William Rozé

Directeur exécutif de l’activité Ingénierie et R&D

Membre du Comité exécutif du Groupe

Avant d’être nommé directeur exécutif de l’activité Ingénierie et R&D de Capgemini, William Rozé était membre du Comité exécutif d’Altran depuis 2015. Depuis 2018, il occupait le poste de Directeur général adjoint d’Altran, en charge des opérations Europe du Groupe, après avoir exercé la fonction de directeur général France (entre 2014 et 2018).

En 2012, il avait pris la direction des opérations sur toute la France en 2012 après avoir été à la tête des régions, contribuant à structurer la filière métier et projet du groupe après les fusions des entités en 2006.

William Rozé a rejoint le groupe Altran en 2001 à Toulouse pour y diriger l’une des filiales du groupe. Il a développé les activités ingénierie dans le secteur aéronautique, spatial et défense et a participé à la mise en place des premiers programmes de R&D externalisée d’Altran.

William Rozé est diplômé de INSEEC Bordeaux, de la Fordham University à New York et détient un diplôme de 3ème cycle de l’Université de Paris-Dauphine.

Pascal Brier

Directeur de l’Innovation

Membre du Comité exécutif du Groupe

Pascal Brier a rejoint le Comité exécutif du groupe Altran en 2005. Depuis septembre 2018, Pascal Brier était Directeur général adjoint d’Altran en charge de la Stratégie, de la Technologie et de l’Innovation, basé dans la Silicon Valley. Il pilotait la stratégie, le portefeuille d’offres, le marketing et les lignes de services, ainsi que la mise en place de la feuille de route de la recherche et de l'innovation et les activités à haute valeur ajoutée du Groupe (Altran NextCore).

Précédemment, il était Directeur général adjoint en charge des Grands comptes et du développement commercial du Groupe.

Pascal Brier a débuté sa carrière chez NCR avant de rejoindre le groupe AT&T en tant que directeur multimédia pour l'Europe du Sud. Il a ensuite rejoint Microsoft où il a exercé différents postes à responsabilité dont celui de directeur du marketing en France puis de directeur commercial et marketing.

Pascal Brier est diplômé de l'EDHEC et a été élu « EDHEC de l’année » en 2017.

Jeroen Versteeg

Directeur des ventes

Membre du Comité exécutif du Groupe

Avant d’être nommé directeur des ventes (Chief Sales Officer) de Capgemini, Jeroen Versteeg exerçait la fonction de directeur général adjoint de l’entité stratégique (Strategic Business Unit : SBU) Europe du Groupe pendant 2 ans et demi.

Précédemment, il avait été nommé en 2012 à la tête des activités Application Services pour le Benelux.

Jeroen Versteeg a rejoint le groupe Capgemini en 1997, chez Sogeti, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de directeur de Sogeti pour la région Europe Centrale (comprenant le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas).

Il apporte à ses clients sa passion pour la technologie et son impact positif sur les transformations sociétales, culturelles et économiques. En tant qu'ex-membre du Conseil économique et social des Pays-Bas, il a participé activement au débat public portant sur le futur des technologies.

Jeroen Versteeg est titulaire d'un MBA (Université de Groningue aux Pays-Bas) et d’un diplôme en informatique de la Saxion University of Applied Sciences (Pays-Bas).

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com

