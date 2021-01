La technologie des membranes polymères de Solvay est un élément clé du marché de l'hydrogène



Bruxelles, le 13 janvier 2021

Solvay a lancé une ‘plateforme hydrogène’ dans le but de rassembler toutes les solutions en termes de matériaux et chimie innovantes que le groupe a à offrir pour faire progresser l'économie émergente de l'hydrogène. Au cœur de la plate-forme: la technologie de membranes (polymère conducteur d'ions) de Solvay, qui est un composant nécessaire dans le processus de production d'hydrogène.

En créant cette plateforme, Solvay augmente ses ressources consacrées à ce marché émergeant, comprenant des efforts en matière de recherche et d'innovation. À partir de cette année, Solvay dédie des équipes spécifiques de recherche, d'ingénierie, de vente et de marketing afin de mettre en place la valeur ajoutée de Solvay sur le futur marché de l'hydrogène.

En plus de sa technologie de membranes, commercialisée sous la marque Aquivion® et qui doit contribuer de manière significative aux marchés des électrolyseurs et des piles à combustible, Solvay a également l'intention de mettre sur le marché d'autres applications et composants de l'hydrogène, tels que les réservoirs d'hydrogène.

"L'économie de l'hydrogène a pris son envol, et nous y prenons part de manière concrète avec notre nouvelle plateforme hydrogène, en nous nous associant à nos clients dans le domaine des électrolyseurs et des piles à combustible", a déclaré Ilham Kadri, PDG de Solvay. "L'hydrogène vert sera l'une des solutions à faible teneur en carbone les plus compétitives pour les applications de transport dans un avenir proche et je suis fière que la technologie des membranes de Solvay soit un élément clé dans la transition vers une mobilité plus propre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique mondial".

Dans le cadre de cet engagement, Solvay a également rejoint le Conseil de l'hydrogène, une initiative mondiale dirigée par des CEO et réunissant des entreprises de premier plan ayant une vision commune et une ambition à long terme pour l'hydrogène afin de favoriser la transition vers une énergie propre. La plateforme hydrogène de Solvay fait partie intégrante de l'initiative ‘One Planet’ du groupe, qui comprend dix engagements mesurables pour réaliser les objectifs de développement durable dans trois domaines : le climat, les ressources et une vie meilleure.

Contexte

Depuis vingt ans, Solvay recherche et développe sa technologie des ions pour préparer le développement de l'hydrogène. La technologie de Solvay a démontré sa proposition de valeur auprès des clients; l'entreprise a de multiples qualifications en cours et un potentiel de vente important dans les prochaines années.

Si les batteries lithium-ion sont apparues comme la solution privilégiée pour rendre le secteur automobile plus durable, cela ne suffira pas car elles ne pourront pas couvrir tous les besoins liés à la nécessaire décarbonisation pour rendre le transport réellement durable. L'hydrogène doit combler cette lacune. a production d'hydrogène vert par l’électrolyse de l'eau devrait atteindre une capacité mondiale de plus de 100 GW d'ici 2030, tandis que le parc mondial de véhicules électriques à pile à combustible - allant des grandes voitures particulières aux véhicules utilitaires lourds, tels que camions, bus et même trains - devrait atteindre plusieurs millions de véhicules d'ici 2030.

L'hydrogène vert est un élément clé du "Green Deal" de l'Union Européenne, qui a été jugé nécessaire pour atteindre les ambitions d'une transition énergétique écologique et durable. Le soutien public à l'hydrogène augmente de manière exponentielle, avec 10 milliards de dollars de stimulus post-Covid19 (principalement en Europe et en Asie-Pacifique) consacrés à la R&D et au déploiement d'infrastructures pour l'hydrogène vert.

