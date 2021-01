CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 13.1.2021, KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar ja DMP, Kalmarin paikallinen jälleenmyyjä, ovat sopineet kahdeksan diesel-sähkökäyttöisen konttilukin toimittamisesta Reunionin satamaan. Laitteista neljä toimitetaan SGM Manutentionille ja neljä SOMACOM:ille (Société De Manutention Et De Consignation Maritime). Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tilauskantaan ja koneet toimitetaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.



Intian valtameren liikennöidyin satama, Pointe des Galets (l'Île de la Réunion), on saaren ainoa satama. Se sijaitsee Reunionin pohjoisrannikolla noin 20 kilometrin päässä saaren pääkaupungista St Denisistä. Sataman päätuotteita ovat öljyjalosteet, rakennusmateriaalit, sokerituotteet, vilja ja elintarvikkeet. Satamalla on jo entuudestaan Kalmarin konttilukkeja, konttikurottajia, haarukkatrukkeja ja tyhjien konttien käsittelylaitteita.



SOMACOM:ille ja SGM:lle toimitettavissa konttilukeissa on erittäin tehokas diesel-sähkökäyttöinen voimalaite. Laitteita on erinomaista ohjata, hiljaista käyttää ja helppo huoltaa. Tilava ja ergonominen hytti ja intuitiivinen käyttöliittymä parantavat terminaalin tuottavuutta varmistamalla operaattoreille parhaan mahdollisen ajokokemuksen.



Arnaud Brac, Chairman, SGM ja Daniel Rigat, CIO, Somacom: “Olemme jo vuosia luottaneet Kalmarin laitteisiin, ja niiden suorituskyky, käyttöaika ja polttoainetehokkuus ovat aina vastanneet odotuksiamme. Olemme uusineet terminaalimme Kalmar-konttilukkeja aina muutaman vuoden välein, ja luotamme siihen, että näiden uusimpien koneiden edistynyt teknologia parantaa toimintamme tehokkuutta entisestään.



Mikko Mononen, myyntijohtaja, EMEIA, Kalmar: “SOMACOM ja SGM ovat tärkeitä ja monivuotisia asiakkaitamme, ja on ilo, että he jälleen valitsivat toimivaksi todetun konttilukkiratkaisumme. Meistä on myös hienoa jatkaa hyvää yhteistyötä paikallisen kumppanimme DMP:n kanssa. He tarjoavat erinomaista tukea asiakkaillemme. Kehitämme konttilukkejamme jatkuvasti, jotta laitteemme vastaavat jatkossakin satamaterminaaliasiakkaiden korkeisiin laatu- ja luotettavuusvaatimuksiin.



Lisätietoja



Mikko Mononen, myyntijohtaja, EMEIA, Kalmar, puh. 040 536 0596, mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liite