GENF, Schweiz, Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ITERAM Capital SA, eine unabhängige Gesellschaft für alternative Kapitalanlagen, freut sich bekannt zu geben, dass sie von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen erhalten hat. Die neu erworbene Bewilligung ist eine Ergänzung zu der 2017 erteilten Bewilligung zur Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger in der Schweiz. Mit diesen beiden Bewilligungen will ITERAM zu einem führenden Verwalter alternativer Kapitalanlagen werden, der private Märkte, Hedgefonds und Liquid Alternatives abdeckt.



Manuel Garzelli, Partner und CEO von ITERAM, kommentiert die neue Bewilligung wie folgt: “Bei ITERAM wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das Unternehmen wird sein Wachstum beschleunigen können, indem es seine Schweizer Präsenz und seine Aktivitäten als innovativer und zuverlässiger Spezialist für alternative Anlagen und Alternative Lending stärkt. Die Erteilung dieser Bewilligung verdeutlicht, dass das Unternehmen seine Vermögensverwaltungs- und Vertretungsaktivitäten überaus strengen Regeln unterwirft und den Erwartungen von professionellen und institutionellen Kunden aus dem In- und Ausland entspricht.” Marc Sbeghen, Gründer und Head of Research, fügt hinzu: “Wir sind stolz darauf, die strengen regulatorischen Anforderungen erfüllt zu haben und den Investoren Zugang zu alternativen Anlagen zu bieten, die das Potenzial haben, unabhängig von der allgemeinen Marktrichtung stetige Renditen zu generieren.”

Die geschäftsführenden Gesellschafter und Mitglieder der Geschäftsleitung Manuel Garzelli und Marc Sbeghen können auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit Alternatives zurückgreifen und bieten ihren Kunden eine solide Partnerschaft. Das Leistungsversprechen von ITERAM umfasst das gesamte alternative Spektrum von Finanzierungen und Direktinvestitionen bis hin zu Multi-Manager-Portfolios in Privatmärkten und Hedgefonds. Professionelle und institutionelle Investoren können aus Anlagelösungen wählen, die luxemburgische Mischfonds, direkte und parallele Transaktionen sowie individuelle Unterstützung in maßgeschneiderten Beratungsmandaten beinhalten. Dank ihrer stetig guten Performance trotz hoher Marktvolatilität wurden mehrere von ITERAM beratene Fonds bei europäischen und schweizerischen Performance-Awards in diversen Kategorien in Bezug auf die Performance der risikobereinigten sowie der absoluten Rendite ausgezeichnet und auf die Shortlist gesetzt.

Durch die Berufung des ausgewiesenen Finanzberaters und unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds Yves Claude Aubert zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit Jaume Sabater als Vizepräsidenten wird diese Entwicklung unterstützt und die Unternehmensführung einschließlich regulatorischer Aspekte gestärkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit Laurent Auchlin einen Experten im Bereich Vermögensverwaltung in den Verwaltungsrat berufen. Das Mandat von Jean-Yves Rebord, einem erfahrenen Anwalt für Bank- und Finanzwesen, wurde verlängert.

ÜBER ITERAM CAPITAL

Die ITERAM Capital SA mit Sitz in Genf (Schweiz) wurde 2015 gegründet und untersteht als zugelassener Verwalter von Kollektivvermögen und als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger in der Schweiz der Aufsicht durch die FINMA. Das Unternehmen fungiert als Anlageverwalter für mehrere Fonds mit Sitz in Luxemburg und bietet Beratung, Finanzierung und Forschung im Bereich Alternatives an. Weitere Informationen finden Sie unter www.iteramcapital.com.

Pressekontakt:

Debora Lettieri

+41 22 552 23 44

dl@iteramcapital.com