January 13, 2021 04:00 ET

January 13, 2021 04:00 ET

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det fjärde kvartalet 2020 onsdagen den 3 februari 2021 kl. 14.00.

Samma dag kl. 15.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt Finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten.

Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan.

SE: +46 8 505 583 52

UK: +44 3333 009 034

US: +18 332 498 406

Länk till webbsändningen

Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga