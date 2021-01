Paris, France, le 13 janvier 2021 - Atos a été distingué par Springboard Consulting, un organisme reconnu internationalement pour son expertise en matière d’intégration du handicap dans le milieu professionnel, à l’occasion de la 8e conférence annuelle Disability Matters Europe , qui s'est tenue début décembre 2020. Parmi les 8 lauréats, Atos s’est illustré en étant la seule entreprise à remporter deux prix : le premier dans la catégorie « Lieu de travail » (Workplace) reconnaissant la qualité de la politique interne d'accessibilité d'Atos et le second dans la catégorie « Marché » (Marketplace), pour l'exhaustivité de son offre d’intégration de l’accessibilité à destination des entreprises.

Les Disability Matters Awards récompensent chaque année des entreprises ayant mis en place des programmes innovants permettant de toucher, recruter, engager et fidéliser des candidats, des employés et des clients en situation de handicap. Les lauréats font montre d’un engagement remarquable à mettre en place les actions nécessaires en la matière.

Conformément à la raison d'être d'Atos, l'inclusion est l'une des valeurs fondamentales du groupe. Dans la catégorie « Lieu de travail », Springboard Consulting a souligné en particulier l'exhaustivité du programme d'intégration numérique d'Atos, notamment la mise à disposition de technologies d'assistance, ainsi que de matériel de formation sur l'accessibilité et le handicap, à tous les employés.

Dans la catégorie « Marché », Atos a été reconnu pour l'exhaustivité de son offre, qui comprend :

Accessibilité à la demande pour l’environnement de travail numérique (Digital Workplace) ;

Tests et audits d'accessibilité pour les sites web ;

Services de conseil en accessibilité, avec une approche basée sur l'évaluation de la maturité afin d’aider les grandes organisations à évaluer et à planifier l’adoption d’une politique et de processus inclusifs.

Atos dispose d’une équipe d’experts dans le domaine de l’accessibilité, répartis à travers le monde. Ils contribuent à diverses initiatives d'inclusion des personnes en situation de handicap, telles que : le Global business disability network de l’Organisation Internationale du Travail , la Technology taskforce du Business Disability Forum , les Valuable 500 et l’initiative pour l’accessibilité du Web du W3C .

« Dans les circonstances actuelles, qui favorisent le travail à distance, le télétravail et le travail à domicile, il est plus que jamais de notre responsabilité de veiller à ce que les outils numériques soient inclusifs, afin que chaque individu se voie offrir un soutien approprié et la possibilité d’exprimer son plein potentiel. Nous sommes fiers d'être distingués par Springboard Consulting pour notre approche holistique et systématique de l'inclusion numérique, qui permet à nos employés, clients et membres de nos communautés de maximiser leur contribution, quel que soit leur handicap ou leur déficience », a déclaré Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et RSE d'Atos.

