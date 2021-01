SEA TPI, créateur et animateur de centres de services IT, va étoffer ses équipes en 2021 en ouvrant 40 nouveaux postes. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour le groupe qui, en dépit de la crise sanitaire, a su maintenir son rythme de croissance.

SEA TPI, qui fêtera ses 25 ans le mois prochain, accompagne les plus grands comptes et les ETI dans la mise en œuvre de Centres de Services IT innovants. Dans la relation avec leurs partenaires, les entreprises veulent conserver tous les leviers opérationnels et financiers, mais aussi disposer des innovations et des meilleures pratiques du secteur. Focalisés sur les Opérations IT et le mode RUN, les Centres de Services SEA TPI permettent aux DSI de travailler sur quatre leviers : améliorer le service pour leurs End User, baisser leurs coûts, libérer leurs équipes de travaux récurrents et assurer une meilleure visibilité du SI et de sa performance.

En 2021, SEA TPI souhaite franchir une nouvelle étape et conserver un haut niveau de qualité de service en intégrant de nouveaux talents au sein de ses agences de La Ciotat, Montpellier et Paris. En rejoignant SEA TPI, les nouvelles recrues intégreront une équipe d’experts qui contribuent chaque jour à accompagner les DSI dans la continuité et la qualité de leur SI. La forte culture de l’innovation est un réel différenciateur pour SEA TPI notamment grâce aux projets réalisés dans le cadre de sa cellule R&D « la ruche ». Cela lui permet de gagner en agilité et en fluidité dans la bonne conduite des projets qui lui sont confiés. Un autre différenciant de l’entreprise est enfin la qualité des conditions de travail proposées aux collaborateurs et la possibilité d’évoluer en continu en intégrant de nouveaux savoir-faire.

Philippe PELFORT, Président de SEA TPI « Nous souhaitons consolider nos équipes pour répondre aux nouveaux projets que nous avons remportés et anticiper la reprise. Nos clients sont plus que jamais sous pression et le parfait fonctionnement de leur SI est une nécessité. Nous allons les accompagner dans cette période complexe au travers de nos experts qui donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes pour leur permettre de mener à bien leurs opérations. »