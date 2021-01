TORONTO, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a reçu un prix Choix des employés de Glassdoor, et reconnu être la meilleure société pour laquelle travailler en 2021 au Canada.



Le prix décerné de Choix des employés, maintenant dans sa 13e année, est basé uniquement sur les commentaires fournis de manière anonyme de la part des employés, ayant effectué une évaluation de la culture d’entreprise en rapport à leur emploi, l’environnement de travail et l’employeur dans Glassdoor , un chef de file mondial qui donne ses avis sur les emplois et les entreprises.

« Il s’agit d’un immense honneur pour Sage d'être reconnu comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. À près d’un an de télétravail, et faisant preuve d’une culture forte et solidaire qui démontre notre souci d’appliquer une action mesurée et cohérente, cela s’est avéré important pour le succès de notre société, » a déclaré Nancy Tichbon, Directrice générale, Sage Canada. « Être classée dans les dix plus importants employeurs au Canada par nos employés, dans les circonstances uniques que nous vivons présentement, constitue une reconnaissance incroyable, et renforce notre engagement à alimenter une culture significative qui valorise et apprécie tous les collègues de manière continue ».

Sur la voie de devenir une importante société SaaS ( logiciel-service ), Sage s’engage à écouter et agir en fonction des commentaires des collègues dans un volet d’amélioration en continu, afin d’offrir une expérience collègue inégalée à tout point de contact.

« La COVID-19 domine encore la situation et chaque employeur a subi un impact. Les employeurs gagnants de cette année ont prouvé, selon les employés, que même pendant cette période extraordinaire, ils se sont montrés à la hauteur pour soutenir leurs employés » a affirmé Christian Sutherland-Wong, PDG de Glassdoor. « De plus, une culture axée sur la mission, un leadership transparent et des possibilités de carrière demeurent toujours les marques distinctives des gagnants pour les meilleures sociétés pour lesquelles travailler. Cette année, nous avons également constaté des employeurs exceptionnels qui ont priorisé la santé, la sécurité et le bien-être de leurs employés. Mes félicitations à tous les gagnants exceptionnels du prix Choix des employés de cette année * ».

Du côté Glassdoor, les anciens et actuels employés ont partagé leurs avis et opinions de manière volontaire et anonyme sur l’environnement de travail, en faisant part d’une évaluation d’entreprise, conçue pour obtenir une vue réelle et authentique à quoi peut ressembler un emploi spécifique dans une société particulière. Lorsqu’on participe à une évaluation d’entreprise dans Glassdoor, on demande aux employés d’évaluer leur satisfaction pour l’ensemble de l’entreprise, de même que des facteurs clé du meilleur employeur, tels que les possibilités de carrière, la rémunération et les avantages, la culture et les valeurs, la haute direction et la conciliation travail-vie privée. De plus, on demande aux employés de décrire les meilleures raisons pour travailler dans ces sociétés, ainsi que les inconvénients.

Les meilleurs employeurs pour lesquels travailler de Glassdoor ont été déterminés à l’aide d’évaluations d’entreprise partagées par les employés basés aux É.-U. entre le 22 octobre 2019 et le 19 octobre 2020. Pour faire partie de la catégorie Canada, une entreprise doit compter au moins 1 000 employés et avoir reçu au moins 25 évaluations pour chacun des huit attributs du meilleur employeur de la part des employés basés au Canada durant la période d’admissibilité. La liste finale est compilée en utilisant un algorithme commercial, mené par son équipe d’études économiques , et prend en compte le volume, la qualité et la cohérence des évaluations. Vous pouvez trouver la méthodologie complète des prix ici : https://www.glassdoor.com/Award/index.htm

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagnés de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et les communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives.