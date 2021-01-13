华盛顿, Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sabin Vaccine Institute（简称“Sabin”）今天宣布，该研究所已向四个国家的研究小组提供资金，以调查新冠肺炎不实信息的社会驱动因素及其对常规免疫接种接受程度和新冠肺炎疫苗接受程度的影响。

这批资金是Sabin《关于疫苗接受程度的社会和行为干预小额资金计划》的一部分。该计划为中低收入国家的研究人员提供资金，以更好地了解疫苗接种的社会驱动因素，并设计小规模干预措施，以评估其对疫苗接受程度的影响。

印度、肯尼亚、巴基斯坦和乌干达的五个研究小组将最高获得3万美元，用于在10个月的时间里在各自社区进行这项研究并进行小规模干预的试点。

Sabin正通过这种支持来鼓励学术研究人员、卫生官员和当地社区之间建立基层协作关系。受资助者将有机会与Sabin领导的跨学科疫苗接受程度研究网络（一个解决疫苗接受程度和需求问题的国际社会科学家和公共卫生专家小组）建立关系，并就其在免疫接种方面的研究和潜在社会科学应用进行有效对话。Sabin还将在每个研究小组汇编和传播开放获取期刊出版物方面提供支持，让研究所在的社区能够获取这些出版物。由于持续的新冠肺炎疫情，项目的所有组成部分都将以虚拟方式进行，以确保研究小组和他们所服务社区的安全。

“更好地了解中低收入国家疫苗接受情况比以往任何时候都更加重要。”Sabin研究所疫苗接受与需求事务副总裁Kaitlin Christenson表示， “预计推出的新冠肺炎疫苗进一步凸显相关工作的必要性，那就是更多地了解如何推动疫苗接受及需求，与社区免疫计划合作制定干预策略，同时继续提高总体免疫接种普及率。”

2020年Sabin资金接受者包括：

印度的Rajeev Seth博士，他拥有医学学士和外科学士、医学博士学位和国家委员会文凭（DNB），是领导着一家专注于边缘化儿童健康和福祉的新德里非营利组织Bal Umang Drishya Sanstha的资深儿科顾问。他将领导一个研究者小组研究社区卫生工作者在疫苗上的认知和得到的不实信息。国际疫苗接种中心下属国际卫生系的公共卫生硕士Baldeep Dhaliwal和医学博士Anita Shet博士代表约翰霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院的联合调查员，将与Seth博士和一个研究小组进行该项目的合作。这项虚拟研究将在印度哈里亚纳邦的梅瓦特区采用多方社区卫生工作人员干预，以消除接受疫苗的障碍。

肯尼亚的Benson Wamalwa博士，他拥有理学硕士和哲学博士学位，是内罗毕大学讲师的研究科学家和讲师。他将领导一个小组进行针对受信赖社交网络中新冠肺炎不实信息的虚拟研究，旨在更好地了解在肯尼亚特兰斯-恩佐亚县人们对新冠肺炎的认知以及社区接受新冠肺炎疫苗的意愿。然后，研究小组将实施并评估一项旨在通过远程咨询消除新冠肺炎不实信息的干预措施。AMUA孕妇母婴和儿童保健部门专科主任、肯尼亚注册护士Chrysanthus Wamela加入该小组，作为联合调查员为项目提供指导。

巴基斯坦的Abdul Momin Kazi，他拥有公共卫生硕士和医学学士和外科学士学位，是卡拉奇阿迦汗大学儿科和儿童卫生助理研究教授。他将领导一个虚拟研究项目，研究在卡拉奇一个近郊区的医护人员和照护者对儿童疫苗接种的认知和障碍。研究小组还将探讨基于移动健康的干预措施和社交媒体在新冠疫情期间改进儿童免疫接种方面的作用。Fauzia Aman Malik博士拥有哲学博士和理学硕士学位，是耶鲁大学全球卫生研究倡议院长特别顾问。他将担任项目的联合调查员。

巴基斯坦的Rubina Qasim，他拥有理学硕士学位，是卡拉奇陶氏健康科学大学的首席研究员兼讲师。他将领导一个研究小组，探讨加州兰希镇城市贫民窟居民中有关新冠肺炎和疫苗接种的不实信息。在他们进行相关研究之后，该小组将采用联合设计的方法，与社区成员合作设计和实施一项适当的干预措施，解决新冠肺炎的不实信息及其对新冠肺炎疫苗接受情况的影响。Mohammad Tahir Yousafzai拥有哲学博士学位，他是流行病学顾问兼阿迦汗大学高级讲师，将作为联合调查员参加项目。

乌干达的Freddy Kitutu博士，他拥有哲学博士学位，是马凯雷雷大学卫生系统讲师、医药学家、研究员兼卫生科学学院院长。他将领导一个小组研究不实信息在布伊奎地区的普遍性和影响。在他们进行相关研究后，该小组将培训社区影响力群体并提高其能力，以解决新冠肺炎的不实信息和“疫苗犹豫”问题。该虚拟研究将探讨通过社区团体和影响力人物进行基于对话的社会动员干预。马凯雷雷大学公共卫生学院的Jacquellyn Nambi Ssanya（公共卫生硕士）作为联合调查员参加该项目。

关于Sabin Vaccine Institute

Sabin Vaccine Institute是扩大全球疫苗获取和使用机会、推进疫苗研究和开发以及扩大疫苗知识和创新的主要倡导机构之一。 Sabin通过其合作伙伴来释放疫苗潜力，现已建成一个由资助方、创新机构、执行机构、执业机构、决策者和公众利益相关方组成的强有力的生态系统，以推进其关于在未来消除可预防疾病的愿景。作为一家拥有二十多经验的非营利组织，Sabin Vaccine Institute致力于寻找持久解决方案，以及让生活中世界各地的所有人都能通过疫苗而充分受益。在Sabin，我们相信疫苗有改变世界的力量。更多详情，请访问www.sabin.org并通过推特关注我们：@SabinVaccine。

媒体联系人：

Mary Beth Wooden

Sabin Vaccine Institute

+1 (202) 842-5025

press@sabin.org