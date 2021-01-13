華盛頓, Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sabin Vaccine Institute (Sabin) 今天宣佈已向四個國家的研究團隊授予資助，以探索 COVID-19 錯誤資訊的社會驅動因素，以及其對常規免疫接受程度和 COVID-19 疫苗接受程度的影響。

這些資助是 Sabin 的接受疫苗社會和行為干預小型資助計劃的一部分，該計劃為低和中等收入國家的研究人員提供資金，以加深了解疫苗的社會驅動因素，並設計小規模的干預，以評估他們對疫苗接受程度的影響。

印度、肯尼亞、巴基斯坦和烏干達的五支研究團隊將獲得高達 30,000 美元的資金進行這項研究，並在 10 個月內在各自的社區進行小規模干預。

透過這項支持，Sabin 鼓勵學術研究人員、衛生官員和當地社區在當地進行協作。受資助者將有機會與 Sabin 領導的跨學科「疫苗接受度研究網絡」建立聯繫，並就其社會科學在免疫學方面的研究和潛在應用進行有影響力的對話，這是一個由國際社會科學家和公共衛生專家組成的國際小組，致力研究疫苗的接受程度和需求。Sabin 還將支援各研究團隊彙編和傳播一份公開存取的期刊出版物，以供其研究所在的社區存取。由於持續不斷的 COVID-19 疫情，該項目的所有部分將以虛擬方式進行，以確保研究團隊和他們合作的社區安全。

Sabin 疫苗接受度和需求副總裁 Kaitlin Christenson 表示：「加深了解低和中等收入國家的疫苗接受程度比以往重要。COVID-19 疫苗的推出有助進一步了解疫苗的接受度和對疫苗的需求，並與社區免疫接種計劃配合干預策略，同時繼續改善整體免疫接種率。」

2020 年 Sabin 的受資助者包括：

在印度，Rajeev Seth 醫生 (MBBS, MD, DNB) 是一名高級兒科顧問醫生，他領導位於新德里的非牟利組織 Bal Umang Drishya Sanstha，其專注於邊緣兒童的健康和福利，他將領導一支研究人員團隊以研究社區健康人員對疫苗的看法和錯誤資訊。John Hopkins University Bloomberg School of Public Health 的聯合調查人員由來自國際疫苗存取中心國際衛生部門的 Baldeep Dhaliwal (MPH) 和 Anita Shet 博士 (MD) 代表，將與 Seth 博士和項目的研究人員團隊合作。虛擬研究將在印度哈里亞納區梅瓦特縣採用多方面的社區衛生人員干預措施，以解決疫苗接受程度的障礙。

在肯尼亞，來自內羅畢大學的研究科學家和講師 Benson Wamalwa 博士 (MSc, PhD) 將帶領一支團隊就可信賴的社交網絡以虛擬方式進行 COVID-19 錯誤資訊研究，目標是加深了解肯尼亞特蘭斯恩佐亞郡對 COVID-19 的看法和社區對接受 COVID-19 疫苗的意願。研究團隊隨後將實施和評估一項干預，旨在透過電話諮詢識破 COVID-19 的錯誤資訊。肯尼亞註冊護士兼 AMSU 母嬰和兒童保健部門的註冊總監 Chrysanthus Wamela 加入團隊擔任項目的共同研究人員。

在巴基斯坦，卡拉奇阿加汗大學兒科與兒童健康研究助理教授 Abdul Momin Kazi (MPH, MBBS) 將領導一個虛擬研究項目，研究在卡拉奇城郊地區的醫護人員和照顧者對兒童接種疫苗的看法和障礙。該研究小組還將探討基於流動健康的干預措施和社交媒體在改善 COVID-19 期間兒童免疫方面的作用。耶魯大學全球衛生研究計劃院長特別顧問 Fauzia Aman Malik (PhD, MSc) 將擔任該項目的共同研究人員。

此外，在巴基斯坦，卡拉奇陶氏健康科學大學的首席研究員兼講師 Rubina Qasim (MSc) 將領導一個研究小組，研究圍繞 COVID-19 的錯誤資訊以及卡拉奇蘭迪鎮的城市貧民窟居民的疫苗接種情況。緊接其研究，該團隊將採用共同設計的方法，與社區成員一起設計和實施適當的干預措施，以解決 COVID-19 錯誤資訊及其對 COVID-19 疫苗接受程度的影響。阿加汗大學流行病學顧問兼高級講師 Mohammad Tahir Yousafzai 醫生 (PhD) 是該項目的聯合研究人員。

在烏干達，Freddy Kitutu 醫生 (PhD) 將領導一支團隊研究布伊奎區錯誤資訊的普遍性和影響，他是醫療系統講師、藥劑師、馬凱雷雷大學健康科學學院的研究員兼院長。緊接其研究，該團隊將培訓社區影響力團體並賦予他們力量，以解決 COVID-19 錯誤資訊和對接種疫苗猶豫不決的問題。該虛擬研究將探索透過社區團體和影響者進行基於對話的社會動員干預。來自馬凱雷雷大學公共衛生學院的 Jacquellyn Nambi Ssanya (MPH) 是該項目的聯合研究人員。

關於 Sabin Vaccine Institute

Sabin Vaccine Institute 是全球擴大疫苗供應和採用、促進疫苗研發和擴大疫苗知識與創新的主要倡導者。Sabin 透過合作夥伴關係釋放疫苗效益的潛力，目前已成功建立了一個強大的生態系統，當中涉及資助者、創新者、實施者、從業員、政策制定者和公共利益相關者，以促進其可預防疾病不再存在的未來願景。作為擁有超過二十年經驗的非牟利組織，Sabin 致力尋找持久有效的解決方案，並將疫苗的全部利益開放給全球所有人，不論身份或居住地區。在 Sabin，我們相信疫苗有能力足以改變全世界。如需更多資訊。請瀏覽 www.sabin.org，並在 Twitter 關注我們：@SabinVaccine。

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