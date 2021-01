OTTAWA, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Truss CBD USA, une coentreprise entre HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) et Molson Coors entreprise de boissons (« Molson Coors ») (NYSE: TAP), ont annoncé aujourd’hui le lancement aux États-Unis de VeryvellTM, une nouvelle gamme de boissons pétillantes non alcoolisées au CBD qui ne sera distribuée qu’au Colorado.



VeryvellTM est une eau pétillante au CBD. Adaptogène et dérivée du chanvre, elle est désormais offerte aux consommateurs du Colorado en trois saveurs : Focus (pamplemousse et estragon), Mind & Body (fraise et hibiscus) et Unwind (bleuet et lavande). VeryvellTM fait partie de la gamme de produits primés Powered by HEXOTM, dont la qualité et l’innovation sont reconnues.

« Nous sommes ravis de lancer VeryvellTM dans le Colorado par l’entremise de Truss CBD USA, en collaboration avec notre partenaire Molson Coors. Grâce à notre coentreprise avec Molson Coors Canada, Truss Beverage Brands est devenu un choix privilégié par les consommateurs du Canada, et nous pensons atteindre des résultats tout aussi exceptionnels aux États-Unis, a déclaré Sebastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. À court terme, nous planifions d’autres investissements aux États-Unis pour soutenir Truss CBD USA et continuer à exécuter notre stratégie Powered by HEXOTM en collaboration avec d’autres partenaires potentiels de produits de consommation courante, en dehors des boissons, avec qui nous menons actuellement des négociations. »

Produit et distribué au Colorado conformément au cadre réglementaire établi par cet État relativement à l’utilisation du CBD dérivé du chanvre dans les aliments et les boissons, VeryvellTM est exclusivement distribué par Coors Distributing Company. Truss CBD USA est une coentreprise distincte entre Truss Beverages, Molson Coors et HEXO au Canada dont les activités sont consacrées aux boissons non alcoolisées infusées au cannabis.

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

À propos de Truss CBD USA

Truss CBD USA est une coentreprise entre Molson Coors entreprise de boissons et HEXO Corp, dont la raison d’être est d’explorer les marchés pour les produits non alcoolisés au CBD dérivés du chanvre, et ce, exclusivement aux États-Unis. Toutes ses activités de production et de distribution se déroulent dans les États qui autorisent ce genre de produits. Le portefeuille de Truss CBD USA est constitué de boissons au CBD à base de chanvre qui couvrent une gamme de profils de saveur et d’événements propices à leur consommation. Le point de départ est le lancement de l’eau pétillante au CBD VeryvellTM. Les consommateurs du Colorado qui veulent en savoir plus peuvent visiter www.trusscbdusa.com ou @LiveVeryvell sur Facebook et Instagram.

À propos de Molson Coors entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Peu importe qu’il s’agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Saint Archer Gold, de la Leinenkugel’s Summer Shandy, de la Creemore Springs ou d’autres marques, Molson Coors produit certaines des marques de bières les plus aimées et les plus emblématiques jamais produites. Bien que l’histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s’étend au-delà du marché brassicole. L’initiative Notre empreinte et nos objectifs pour 2025 en matière de durabilité reflètent l’engagement de la Société à améliorer les normes au sein de l’industrie et à laisser une empreinte positive pour ses employés, ses consommateurs, ses collectivités et l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Beverage Company, visitez molsoncoors.com, MolsonCoorsOurImprint.com ou, sur Twitter, @MolsonCoors.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

