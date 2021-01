MONTRÉAL, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) annonce aujourd'hui qu'elle a officialisé des changements de gouvernance initiaux, notamment la nomination de M. Fahad Al-Tamimi en tant que Président du conseil d'administration (le « Conseil »), la nomination de MM. Peter Damouni et Simon Marcotte en tant que directeurs exécutifs de la Société et l'attribution d'un total de 6 925 000 options d'achat d'actions aux administrateurs, membres de la direction, consultants et à des employés de la Société.



M. Fahad Al-Tamimi, Administrateur de la Société depuis juin 2020, a été nommé Président du conseil. M. Al-Tamimi est un homme d'affaires chevronné qui a été l'investisseur fondateur de Mason Graphite en 2012, et qui a récemment dirigé avec succès un effort visant à apporter des changements significatifs au Conseil. M. Al-Tamimi détient environ 9,92% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

M. Al-Tamimi a commenté: « C'est avec grand plaisir que nous pouvons enfin aller de l'avant, et je voudrais encore une fois remercier les actionnaires de la Société pour leur confiance et leur soutien sans faille dans nos efforts pour mettre la société sur la bonne voie avec un Conseil dont les intérêts correspondent à ceux de tous les actionnaires. Nous allons maintenant poursuivre notre vision exprimée au cours du récent processus. » Une copie de la circulaire d’information des dissidents de M. Al-Tamimi datée du 3 décembre 2020 est disponible sous le profil de la société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Par ailleurs, MM. Peter Damouni et Simon Marcotte ont été nommés administrateurs exécutifs de la Société afin de faciliter la transition jusqu'à ce que la nomination des dirigeants soient recommandée par le comité de recherche du PDG et approuvée par le Conseil.

De plus, au cours des prochaines semaines, le Conseil passera en revue les fonctions et les responsabilités de ses comités dans le but d’améliorer sa structure de gouvernance d’entreprise afin d’être prêt pour les prochaines étapes de développement de la société. La Société prévoit de faire d'autres annonces en temps voulu.

Enfin, la Société annonce des modifications à la rémunération des administrateurs selon lesquelles les administrateurs de la Société seront rémunérés sur une base fixe de 30 000 $, à l'exception du Président du conseil qui recevra une rémunération annuelle de 50 000 $. Cette rémunération remplacera la rémunération actuelle selon laquelle les administrateurs reçoivent des honoraires annuels (y compris des honoraires supplémentaires pour la présidence du conseil ou des comités) et par réunion du Conseil et des comités et devrait permettre à la société de réaliser d'importantes économies. La Société a également octroyé un total de 6 925 000 options d'achat d'actions à des administrateurs, des membres de la direction, des consultants, et des employés de la Société conformément à son régime d'options d'achat d'actions. Chaque option donnera le droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire de Mason Graphite au prix de 0,46 $ jusqu'au 11 janvier 2026. Un tiers des options sera acquis à leur attribution, un tiers sera acquis au premier anniversaire de leur attribution et le reste sera acquis au deuxième anniversaire de leur octroi. L'attribution d'options est sujette à l'approbation réglementaire, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

