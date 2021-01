COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ubisoft annonce la création d’un nouveau jeu Star Wars™

avec Lucasfilm Games

Massive Entertainment, studio maintes fois récompensé, mènera le développement de cette nouvelle aventure narrative Star Wars en monde ouvert

PARIS, FRANCE – 13 janvier, 2021 – Ubisoft annonce aujourd’hui sa collaboration avec Lucasfilm Games pour le développement d’un nouveau jeu narratif en monde ouvert ancré dans la célèbre galaxie Star Wars.

Dirigé par Massive Entertainment, le renommé studio AAA d’Ubisoft basé à Malmö, en Suède, le projet rassemble des talents parmi les plus talentueux, expérimentés et créatifs de l’industrie du jeu vidéo, et s’appuie sur les technologies de pointe développées par Massive, dont le puissant moteur de jeu Snowdrop, afin de créer une aventure Star Wars novatrice et inédite.

« La richesse de l’univers de Star Wars est une source d'inspiration fabuleuse pour nos équipes », a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft. « C'est le début d'une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour enrichir l'incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans ».

« Ubisoft a un savoir-faire unique quand il s’agit de créer des mondes immersifs. Nous sommes très excités à l’idée de travailler ensemble sur ce projet », indique Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « La passion et le talent de l’équipe à Massive nous inspirent, et nous partageons une vision commune du type d’histoire originale que nous voulons raconter aux joueurs dans cette immense galaxie. Ils ont la créativité, l’expérience et la proximité nécessaire avec la communauté pour insuffler une authenticité incroyable, une profondeur et un caractère innovant à ce nouveau jeu Star Wars ».

« Dans la galaxie Star Wars et au-delà, nous travaillons avec les meilleurs dans l’industrie pour créer des expériences qui repoussent sans cesse les possibilités offertes par le jeu vidéo », ajoute Sean Shoptaw, vice-président senior de Disney Games and Interactive Experiences. « Ensemble, Lucasfilm Games et Massive Entertainment peuvent offrir quelque chose de vraiment unique à tous nos fans à travers le monde. »

En tant que directeur créatif du jeu, Julian Gerighty de Massive Entertainment conclut :

« C’est un univers que nous adorons et nous tenons à lui rendre justice avec un jeu et une histoire qui embarqueront ses passionnés d’hier et d’aujourd’hui dans un voyage immersif et extraordinaire, dont ils se souviendront pendant longtemps. »

Massive recherche activement des candidats pour rejoindre l’équipe de développement de ce projet emblématique dans une carrière. Les personnes intéressées peuvent consulter les offres disponibles et postuler directement depuis le site https://www.massive.se/career/.

Plus d’informations à propos du jeu et de sa sortie seront partagées ultérieurement.

A propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com .

