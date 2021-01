Vestjysk Bank A/S

January 13, 2021 10:45 ET

13. januar 2021

Med henvisning til den af Vestjysk Bank A/S ("Vestjysk Bank") tidligere udsendte selskabsmeddelelse vedrørende forløb af Vestjysk Bank's ekstraordinære generalforsamling af 13. januar 2021, meddeles det herved, at Vestjysk Bank har modtaget meddelelse om resultatet af den ekstraordinære generalforsamling i Den Jyske Sparekasse A/S ("Den Jyske Sparekasse").

Den Jyske Sparekasses generalforsamling har tillige vedtaget forslaget om at gennemføre fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse.

Eneste udestående betingelse for gennemførelse af fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse er modtagelsen af Finanstilsynets endelige tilladelse til den foreslåede fusion i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, hvilken forventes i morgen, torsdag den 14. januar 2021, hvor registreringen hos Erhvervsstyrelsens også forventes gennemført.





